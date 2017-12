Vídeo registra aurora boreal no céu da Noruega

O cinegrafista Eirik Evjen registrou uma aurora boreal, no céu da Noruega. Fotógrafo deixou a câmera fixa ao longo de oito horas.

Vídeo da aurora boreal no céu da Noruega

Ele deixou sua câmera fixa no topo de uma montanha e registrou o céu da cidade de Lofoten, no norte do país, ao longo de oito horas.

O fotógrafo diz ter ficado impressionado com as iamgens que conseguiu capturar.

A aurora boreal é causada pelos ventos solares que carregam um fluxo contínuo de partículas elétricas liberadas pelas explosões que ocorrem na superfície do Sol.

Quando estas partículas atingem os campos magnéticos da Terra algumas ficam retidas provocando a luminosidade intensa pela liberação de energia ocorrida com a colisão destas partículas com as moléculas e átomos presentes na atmosfera.

