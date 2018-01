Vídeo registra trombone emitindo onda de choque

Pesquisadores dizem ter captado pela primeira vez ondas de choque emanadas por um trombone.

Uma onda de choque se forma nos gases, inclusive o ar, sempre que sua velocidade é maior que a velocidade do som.

A equipe da universidade japonesa de Tohoku mediu a pressão na embocadura, no meio do instrumento e em sua saída, concluindo que a onda de choque chegou brevemente a viajar 1% mais rápido do que a velocidade do som.

Cientistas haviam sugerido pela primeira vez em 1995 que as intensas ondas produzidas por trombones e trompetes poderiam exceder a velocidade do som.