Vietnã sacrifica milhares de aves para evitar surto de gripe

Dezenas de milhares de patos e frangos foram sacrificados no Vietnã para diminuir o perigo de um surto de gripe aviária antes das celebrações pelo Tet, o Ano Novo Lunar vietnamita, anunciou nesta quarta-feira, 8, o Governo do país.

Os animais infectados foram encontrados em seis províncias. Em apenas uma delas, a de Ha Tinh, a epidemia começou há um mês, e já matou mais de 14 mil animais.

O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural vietnamita, Cao Duc Phat, pediu às autoridades provinciais e locais que adotem medidas de precaução extraordinária para impedir que o surto se estenda a todo o centro do país durante o Tet.

Phat também recomendou aos habitantes do país que evitem comer animais mortos ou doentes e procurem imediatamente um médico ao notarem qualquer sintoma da doença, como febre ou tosse.

O consumo de grandes quantidades de frango é tradição no país durante o Ano Novo Lunar.

O Vietnã não registra uma morte humana por gripe aviária desde dezembro do ano passado, mas continua sendo o segundo país mais afetado no mundo pela doença, com 57 vítimas mortais confirmadas, superadas só pelas mais 100 da Indonésia.