Vigilância em aeroportos deu certo e deve continuar, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 7, que o governo vai continuar com a vigilância nos aeroportos internacionais, para evitar a propagação do vírus Influenza A H1N1 (gripe suína) no Brasil. Segundo Lula, este procedimento deu certo e deve continuar. O País tem quatro casos da doença e o resultado mais 15 testes com pacientes suspeitos devem sair hoje.

"Vamos continuar com a vigilância que deu certo", disse o presidente, em entrevista coletiva na base Aérea de Brasília, antes de embarcar para Mato Grosso do Sul, com o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, onde fará viagem inaugural do trem do Pantanal.

Lula conversou ontem e hoje pela manhã com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Lula disse que Temporão lhe garantiu que não houve circulação do vírus, o que mostrou que a atuação do Ministério da Saúde tem tido bom êxito.

O ministério da Saúde confirmou na quinta-feira quatro casos da doença no País. Dois são em São Paulo, um em Belo Horizonte e outro no Rio de Janeiro. Três desses pacientes já foram liberados e apenas um, do Rio de Janeiro, ainda está internado.