Vinhedo investiga terceira morte por suspeita de gripe suína

A Secretaria de Saúde de Vinhedo confirmou nesta sexta-feira, dia 24, a terceira morte por suspeita de gripe suína no município. Trata-se de um homem de 44 anos que estava internado desde o dia 22, com um quadro de insuficiência respiratória na Santa Casa do município e que faleceu nesta madrugada. É o terceiro caso de morte por suspeita da doença na cidade, localizada a 76 quilômetros da capital paulista.

Veja também:

Ministério corrige para 29 o número de mortos pela gripe suína

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gripe suína pode causar convulsão em crianças, dizem EUA

Reino Unido registra 100 mil novos casos de H1N1 em 1 semana

Exportação de vacina H1N1 pode gerar disputa internacional

Os outros dois casos são de mulheres que também estavam internadas na Santa Casa. Uma de 42 anos e uma de 37 anos. A primeira faleceu no dia 18 e a segunda, no dia 23.

Os três casos tinham sintomas compatíveis à doença e a Secretaria de Saúde aguarda os resultados laboratoriais para confirmar a causa das mortes. Uma outra pessoa com suspeita da doença continua internada na Santa Casa com sintomas de gripe suína. Até agora, Vinhedo registra 10 casos confirmados da nova gripe.