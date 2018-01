Vírus para produção de vacina contra H1N1 chega ao Brasil

A matéria-prima para a produção de vacinas contra a gripe suína - composta por vírus inativo da doença - já se encontra no Aeroporto de Guarulhos, aguardando a liberação da Alfândega. Nesta quarta-feira, 12, o material será encaminhado à Fundação Butantã, onde será recebido pelo presidente da entidade, Isaías Raw.

Temporão diz que há 'folga' para oferecer remédio contra gripe

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a assessoria da fundação, a reprodução do vírus e os testes que resultarão na vacina começarão em outubro, com a inauguração da fábrica de Influenza no complexo da Fundação Butantã. O objetivo da fundação é ter a produção própria da vacina em 2010, estimada inicialmente em 30 milhões de doses.

O Ministério da Saúde também está negociando com o laboratório francês Sanofi Pasteur a importação de 17 milhões de doses da vacina, que serão envasadas no Butantã.