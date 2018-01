Vítima de erro médico não será mais exumada no Rio

A família da dona de casa morta no sábado, supostamente depois de ser submetida a uma cirurgia no lado errado do cérebro, desistiu nesta terça-feira, 10, de pedir exumação do corpo depois de a polícia informar que o cérebro dela foi retirado antes do enterro e se encontra no Instituto Médico Legal. "Se o cérebro foi removido, a perícia será capaz de identificar as lesões e o motivo da morte, por isso não vamos mais pedir a exumação", explicou o advogado que atende a família, Ricardo Alves Rodrigues. Veja também: Ligação anônima avisou sobre erro em cirurgia do cérebro Corpo de suposta vítima de erro médico é enterrado no Rio Verônica Cristina do Rego Barros, de 31 anos, teria caído e batido a cabeça. Um coágulo se formou, segundo tomografia computadorizada, no lado esquerdo do cérebro. No Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha (zona norte), o neurocirugião responsável pelo caso teria operado o lado direito do cérebro. Rodrigues entregou ontem ao delegado que coordena o inquérito, Felipe Ettore, os exames feitos por Verônica. O resultado dos testes feitos pelo IML deverão ficar prontos na semana que vem. Segundo o delegado, apenas depois de receber os laudos os médicos que atenderam Verônica serão chamados para depor.