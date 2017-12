'Você brocha', 'Você morre': cigarros adotarão alertas mais chamativos

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta sexta-feira, 15, uma resolução com novas imagens obrigatórias para rótulos de cigarros e produtos derivados do tabaco vendidos no Brasil. As figuras alertam para os riscos do tabagismo, como câncer de boca, cegueira, impotência sexual, enfarte e até morte. Cerca de 18% da população brasileira com mais de 15 anos é fumante.

As novas embalagens terão textos mais diretos como “você morre” ou “você envelhece”, associados a fotografias que mostramos efeitos do fumo na saúde. As advertências deverão ocupar toda a parte da frente dos produtos, em um fundo amarelo, mais chamativo.

Nas laterais, as embalagens deverão ainda conter um alerta para “produto tóxico”. Nessa parte, os produtos terão de listar as substâncias contidas e as doenças causadas pelo seu uso. A resolução vale para todos os produtos derivados do tabaco, como cigarros, charutos, cachimbo e fumo de narguilé.

As mudanças entram em vigor no dia 25 de maio do ano que vem - quando as embalagens em desacordo com a nova resolução não poderão mais ser produzidas ou comercializadas e deverão ser recolhidas pela empresa responsável pelo produto. O não cumprimento pode levar à multa de R$ 1,5 milhão.

As alterações já eram previstas na Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), um acordo adotado por países membros da Organização Mundial de Saúde (OMS), do qual o Brasil é signatário.

Problema

No País, 200 mil mortes são causadas pelo tabagismo por ano, segundo dados no Instituto Nacional de Câncer (Inca). No mundo, o fumo é considerado a principal causa de mortes evitáveis.

O Supremo Tribunal Federal adiou em novembro deste ano votação sobre a venda de cigarros com aroma e sabor, o que facilitaria a iniciação de jovens no tabagismo. A pauta deve ser retomada em fevereiro.