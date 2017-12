Voluntários de voo simulado a Marte completam 100 dias de isolamento

Membro da tripulação Marte 500 treina em módula da "nave espacial" simulada. Divulgação/ESA

Os seis voluntários do voo simulado a Marte completaram, nesta sexta-feira, 10, os primeiros cem dias de isolamento do mundo exterior, de um total de 520.

"Mais de três meses depois do início do experimento, os participantes se sentem bem. Seus estados físico e psicológico são bons. Não há queixas nem dos integrantes nem dos médicos, que os observam e que não detectaram nenhum problema", destacou Evgueni Diomin, diretor técnico do projeto.

Além disso, Diomin disse que nenhum dos "marsonautas" demonstrou vontade de abandonar o projeto, e acrescentou que lhes falta tempo para analisar essa possibilidade, já que contam com um programa de trabalho muito amplo.

"O programa inclui um total de 105 experimentos. Todos eles estão em andamento, uns sendo realizados com maior intensidade que outros", disse.

Segundo os cálculos, a nave espacial se encontraria agora na trajetória de voo a Marte, a 20 milhões de quilômetros da Terra e a 190 milhões de quilômetros do planeta vermelho.

A fim de compensar a eventual perda de massa muscular em decorrência das condições de voo, os participantes do experimento aumentaram sua atividade física e utilizam com maior assiduidade a esteira, a bicicleta ergométrica e outros equipamentos.

"Obviamente também são levados em conta os testes relacionados com a observação de seu estado de saúde, dos processos metabólicos no organismo", assinalou o diretor do projeto Marte-500 à agência Interfax.

Respondendo à pergunta sobre se o Instituto de Problemas Biomédicos da Academia de Ciências da Rússia, organizador do experimento e em cujas instalações se realiza a simulação, ia comemorar os 100 dias do projeto, Diomin disse que a data a comemorar é outra.

"Acho que do ponto de vista das celebrações, a tripulação leva em conta outra data, os 105 dias. Para eles, essa é uma data mais significativa, já que com ela batem a marca anterior (de isolamento em um voo simulado a Marte)", indicou.

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) e a russa Roscosmos lançaram em 2004 este ambicioso projeto, ao qual a China se filiou posteriormente e que conta com a colaboração de países como Estados Unidos e Espanha.

Em novembro de 2007 foi realizado o primeiro experimento preparatório, no qual seis voluntários russos permaneceram isolados durante duas semanas. Já em julho do ano passado ocorreu uma simulação de voo de 105 dias ao planeta vermelho.

No dia 3 de junho deste ano, começou a reclusão de 520 dias dos seis voluntários que integram esta nova fase do experimento, que servirá para estudar a compatibilidade psicológica e a tolerância dos membros de uma tripulação durante um voo interplanetário.

Seus participantes - os russos Sujrob Kamolov, Alexei Sitev e Alexandr Smolenski, o ítalo-colombiano Diego Urbina, o francês Romain Charles e o chinês Wang Yue - compartilharão durante um ano e pouco mais de cinco meses os 550 metros cúbicos dos quatro módulos cilíndricos que formam o simulador.

O tempo de isolamento é referente aos 490 dias de duração da viagem de ida e volta a Marte, além de outros 30 que representam a estadia no planeta.

Na fase "marciana" do experimento, será empregado um simulador da superfície do Planeta Vermelho, de 1.200 metros cúbicos, para o qual os participantes do experimento sairão com seus escafandros.

Segundo as normas do experimento, qualquer participante pode abandonar o isolamento voluntário sem a necessidade de explicar os motivos.

Se isso acontecer, será considerado que o "marsonauta" faleceu durante o voo.