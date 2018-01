Zapatero defende segurança de verduras espanholas em encontro com Medvedev

São Petersburgo - O chefe do Executivo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, defendeu neste sábado, em encontro com o presidente russo, Dmitri Medvedev, a "qualidade" e a "segurança" das verduras espanholas, que, como todos as europeias, foram vetadas na Rússia por temor à infecção de E. coli.

Zapatero já enviara esta mensagem na sexta-feira a Medvedev, com quem compartilhou um jantar privado e que, segundo explicou em entrevista coletiva, se mostrou a favor de levantar o veto "o mais rápido possível".

As autoridades russas alcançaram um pré-acordo com a Comissão Europeia para suspender o veto, mas isso ainda não ocorreu, enquanto o país aguarda o recebimento de determinadas garantias por parte da União Europeia.

Neste sábado, Zapatero voltou a insistir sobre este assunto e ressaltou os "danos" sofridos pelos agricultores espanhóis com a crise gerada na Alemanha.