Outubro Rosa: mostra retrata a força de 15 mulheres contra o câncer de mama

SÃO PAULO – “Depois de passar por um câncer de mama, você aprende que precisa aproveitar tudo que a vida tem de bom”, disse a vendedora Cristina Patricia de Aguiar, uma das 15 mulheres retratadas em uma exposição em São Paulo e no Maranhão sobre pacientes que tratam a doença.

A mostra Mulheres no Espelho – Força e Renascimento, que estreou nesta terça-feira, 1º, fica em cartaz durante todo o mês, como parte do Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama.

Gratuita, a exposição ocorre em oito espaços, incluindo estação do Metrô, shoppings, hospital e até a sede do Corinthians. Entre as atrações, há fotografias e vídeos com os depoimentos das 15 mulheres sobre os maiores desafios no processo de superação da doença.

Segundo o Instituto Viver Hoje, organizador da mostra, o objetivo da ação é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e contribuir para o aumento da autoestima das mulheres que estão em tratamento.

Grávida quando descobriu um nódulo no seio, Joice Souza, de 32 anos, pensou que não iria ver a filha Sofia completar seu primeiro ano de vida.

“Estou muito feliz por estar superando a doença e servir de esperança para tantas outras mulheres. Somos guerreiras, cada uma com uma história”, contou Joice, que disse ter adorado participar do ensaio fotográfico. “Me senti uma diva.”

Em novembro, a exposição ficará exposta na Estação Fradique Coutinho, da Linha 4-Amarela, na zona oeste da capital paulista.

Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse porcentual é de 29%.

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2018, houve cerca de 60 mil novos casos da doença no País.

Serviço

Exposição Mulheres no Espelho – Força e Renascimento

Data: de 1º a 31 de outubro

Locais:

SÃO PAULO

Galeria Studio Trend

Rua Costa Carvalho, 213 – Pinheiros, São Paulo-SP

Hospital Santa Marcelina

Rua Santa Marcelina, 177 – Vila Carmosina, São Paulo – SP

Rua Santa Marcelina, 177 – Vila Carmosina, São Paulo – SP

Sport Club Corinthians Paulista

Rua São Jorge, 777 – Parque São Jorge, São Paulo-SP

Rua São Jorge, 777 – Parque São Jorge, São Paulo-SP

Raposo Shopping

SP-270, km 14.5 – Jardim Boa Vista, São Paulo-SP

SP-270, km 14.5 – Jardim Boa Vista, São Paulo-SP

Anhanguera Parque Shopping

Rua Jean Anastace Kovelis, 123 – Ipês (Polvilho), Cajamar-SP

Rua Jean Anastace Kovelis, 123 – Ipês (Polvilho), Cajamar-SP

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André-SP

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André-SP

Metrô Faria Lima

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 948, Pinheiros, São Paulo-SP

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 948, Pinheiros, São Paulo-SP

MARANHÃO

Igreja Batista de Mirinzal

Avenida Governador Antônio Dino, 410, centro, Mirinzal-MA

Data: de 1º de novembro a 30 de novembro

Local:

SÃO PAULO