Simone Iwasso

Cartão de Natal virtual – e ajuda para crianças em tratamento

No final de outubro, crianças em tratamento no Instituto Nacional do Câncer (Inca) participaram de uma oficina de desenho com o artista plástico Daniel Azulay. O objetivo era estimular a criatividade deles. E o resultado foram vários cartões de natal (virtuais, porque os tempos são outros). Agora, a Fundação do Câncer disponibiliza os cartões em