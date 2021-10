Outubro Rosa: conheça ações que fazem diferença

Já falei aqui sobre a importância de campanhas como o Outubro Rosa para conscientizar sobre o câncer de mama. Mas não basta usar rosa: é preciso fazer a diferença. Por isso, selecionei aqui boas iniciativas que estão sendo realizadas ao longo deste mês. Se aparecerem mais coisas bacanas, atualizo por aqui:

Reservas que viram doações

A cada reserva no site da agência de viagens online Zarpo, uma parte do valor será destinado às ongs Rapunzel Solidária (que leva perucas a mulheres que perderam o cabelo por causa do tratamento quimioterápico) e América Amigas, cujo objetivo é diminuir a taxa de mortalidade por câncer de mama. A empresa também criou um hotsite para informar sobre ações e estimular a doação direta às entidades, sem necessidade de fazer uma compra com a agência.

Doação de cabelos

A Consulta Remédios reuniu uma série de farmácias pelo Brasil onde é possível depositar o cabelo, que se transformarão em perucas para mulheres que fizeram quimioterapia. Confira a lista de farmácias participantes aqui.

Exposição e conscientização

O Shopping D montou um evento de conscientização sobre o câncer de mama que vai até dezembro. O movimento Vem Falar de Vida, idealizado pelos laboratórios Roche, um painel interativo exibe vídeos sobre a saúde da mulher e a necessidade de manter os exames em dia. Além disso, em uma parceria com a União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama (Unaccam), uma exposição retrata 16 mulheres inspiradoras, com histórias sobre o câncer de mama.

Outro shopping, o Mauá Plaza, conta com um espaço onde ocorre um rodízio de ongs. Até 31 de outubro, ele será ocupado pelo Instituto Romatt de Combate ao Câncer, que realiza ações como corte de cabelo solidário, doação de lenços, oficina de artesanato.

Docinhos que viram doações

Na Padoca Filosófica, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, a venda de brigadeiros de morango in natura (R$ 15) será revertida para o Instituto Vencer o Câncer. A ação tem como parceiras os restaurantes Gael – Cozinha Mestiça, Manish, Saj, Farabbud e da Casa Frida, que também venderão os brigadeiros. A Padoca fica na Rua Ferreira de Araújo, 320, Pinheiros.

A Cacau Show também destinou um produto para reverter o valor das vendas. A trufa iogurte de morango 30g terá parte de seu valor destinado ao São Camilo Oncologia, que recolhe doações de lenços, cabelos e perucas. Além disso, a marca também realiza diversas lives em seu perfil no Instagram sobre câncer de mama até o dia 22.

Tatuagens de reconstrução

A Yurgan Tattoo, no Rio, atende, de 25 a 29 de outubro, gratuitamente mulheres que perderam a aréola na cirurgia de retirada de tumores de mama. A técnica consiste em recriar a aréola e o mamilo por meio de tatuagens hiper realistas. Com a ajuda de parceiros, o projeto também oferece micropigmentação fio a fio de sobrancelhas e design de unhas. Informações pelo site: yurgantattoo.com.br.

Mamografias gratuitas na Grande São Paulo com o Instituto Américas Amigas

– 18 a 23/10 no Itaim Paulista: Clube Futura – R. Manuel Rodrigues Santiago, 200 – Jardim Laura, São Paulo

– 25 a 31/10 em Paraisópolis: Associação das Mulheres de Paraisópolis – Rua Itamotinga, 100 – Paraíso Morumbi, São Paulo

– 02 a 07/11 em Mauá: Mauá Plaza Shopping – Av. Gov. Mário Covas Júnior, 01 – Centro, Mauá – SP

Autoestima e beleza

O projeto De Bem Com Você – A beleza contra o câncer oferece uma programação com oficinas e palestras. No dia 19, às 20h, o tema será cuidados com a pele em casa. Confira a programação completa no Instagram @debemcomvoceoficial

Camisetas solidárias

A loja Km10 Sports vai doar 100% da renda da venda de camisetas temáticas sobre o câncer de mama para o Oncoguia. Durante o mês de outubro, as sextas-feiras serão dedicadas a lives para tratar do tema com especialistas. Além disso, o Oncoguia realiza lives esclarecedoras sobre câncer de mama ao longo do mês. Confira a programação no Instagram da entidade.

