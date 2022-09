10 propostas para São Paulo avançar na saúde

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

O acesso à saúde com garantia de qualidade assistencial, equidade e sustentabilidade é um direito de qualquer cidadão. Seguindo essa premissa, o Sindicato de Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (SindHosp) produziu um documento com propostas ao próximo governador para que isso se torne realidade.

Ao elaborar as propostas, a entidade procurou ser o mais abrangente possível, com visões diversas das cadeias produtiva e econômica da saúde, consultando lideranças, pesquisadores, gestores, agentes políticos, órgãos de classe, associações de pacientes, indústria e prestadores de serviços.

"Somos o maior sindicato patronal da América Latina. Temos uma responsabilidade frente à sociedade e consideramos necessário ter uma atitude cidadã. Por isso, produzimos essas propostas, que partem de três pontos: dar acesso ao cidadão, que esse acesso seja de qualidade e que tenhamos uma boa relação custo-benefício", informa Francisco Balestrin, presidente do SindHosp.

O documento apresenta a saúde digital como ferramenta para elevar a atividade não só como inclusão assistencial, facilitando o acesso, mas ainda como instrumento de qualificação da informação e da gestão. Assim, a saúde deve ser vista como fundamental ao desenvolvimento econômico e social. É preciso trazer mais dignidade à vida das pessoas e sustentabilidade ao sistema.

"Esperamos que o documento seja um instrumento que sirva como base para discussões sobre a saúde, ajudando os candidatos; que a partir da percepção das virtudes das propostas, eles consigam incorporá-las aos seus programas", acrescenta Balestrin.