15 dicas de presentes para cuidar da pele, corpo e mente

O ano não foi fácil. Ok, talvez um pouco melhor que 2020 – quando não sabíamos muita coisa sobre o coronavírus. Mas, entre a alegria das vacinas e as preocupações por novas variantes, 2021 mexeu com muitas emoções. Estresse e ansiedade com certeza marcaram presença tanto na vida profissional quanto na pessoal. Por isso, está na hora de relaxar e deixar todo esse sentimento para trás.

Separamos 15 produtos para começar 2022 cheio de energia e paz interior – para presentear alguém querido ou a si mesmo. Alguns garantem bem-estar por si só, como o massageador da Imaginarium. Já outros podem estar presentes em rituais, como os vasos da Casa Z que abrigam plantinhas e alegram os ambientes.

OLHAR PARA SI. Reforçamos, com eles, a importância do sono e os benefícios de tirar momentos no dia para o prazer próprio, o que faz a vela da Melting, que te transporta para sua cafeteria favorita. Ou o kit para cuidar da pele da Sallve.

A lista também inclui planner e smartwatch, que servem para cuidar do seu aqui e agora de forma totalmente personalizada. Falando em personalização, tem também a nova aposta da La Vie que “conversa” com a consumidora, incentivando a prática física e disponibiliza treinos criados pelo head coach Marcos Cunha. Confira as opções a seguir.

Plantas renovam o ar da casa e o modelo Bob ainda garante a diversão. Possuem quatro modelos diferentes: deitado, sentado, meditando e descansando, com dois tamanhos: o mini e o big. Na foto, o Big Bob meditando sai por R$ 90, na Casa Z.

Um momento de banho inspirador com a energia da natureza. É isso que promete a Feito Brasil, com o seu sal de banho revigorante feito com chope de açaí.O produto pode ser usado na banheira, no escalda pés ou na bucha, para uma leve esfoliação. Na loja da marca, por R$ 68 - acompanha uma cestaria feita à mão em fibra de Guarumã por artesãs do Pará.

Com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Smartwatch Technos Connect Sports facilita sua vida. Ele disponibiliza dados sobre sono, sedentarismo, além de auxiliar na melhoria do desempenho em 12 modalidades esportivas diferentes: corrida, bicicleta, caminhada, ioga e muitos outros. O aparelho é compatível com Android e IOS. Na Americanas, por R$ 869,91.

Kit Durma Bem inclui chás de ritual de sono, com lavanda e eucalipto; infusões herbal sereno, calmaria e relax com pétalas de rosa. Junto com as especiais, você recebe uma colher medidora e um copo de cerâmica para degustar sua bebida. Na Talchá, por R$ 443,80.

Tem coisa melhor do que começar o ano organizado? Por isso recomendamos um planner diário 2022. Acompanha bloco de anotações, marcador de página, clipes, cartões de mensagens personalizadas, dois livros de adesivos e outros itens para te ajudar no planejamento. Na Paperview, por R$ 440.

Já imaginou uma vela que te transporta para o seu cantinho favorito de leitura da sua cafeteria predileta? Pois bem, ela existe. A vela "Lendo na Cafeteria" traz a essência de baunilha, café e chocolate numa mistura irresistível para dentro de casa. Na Melting, por R$ 69.

Ótimo aliado do dia a dia, um difusor elétrico é perfeito para perfumar e umidificar o ambiente. Com design moderno e elegante, conta com luzes de LED de diferentes cores, que podem se alternar durante o uso e decorar o local. Ele também possui um temporizador que permite programar o aparelho para que funcione por um período determinado. Seu uso por cabo USB, dispensa o uso de pilhas ou baterias. O kit do aparelho com óleos essenciais de lavanda e eucalipto sai por R$ 313,20 na Oceane.

Máscara para os olhos da Termogel. Quando usada gelada, ajuda nas irritações e inchaço dos olhos, olheiras e para aliviar a dor de cabeça, Já quente, alivia a congestão da sinusite, alergias e resfriados. Na Amazon, por R$ 20,99.

Para começar o dia animado, caneca de 300 ml - ideal para o cafezinho matinal. Na Ócio&Café, são diversas frases à sua escolha para você personalizar sua xícara. Na loja virtual da marca, por R$ 39.

Com a volta das confraternizações de fim de ano, nada melhor do que ter um carregador portátil com você a todo momento. A opção da Uatt, vem em formato de patinha para garantir o charme. Por R$ 149,90.

Massageador multifuncional com 11 acessórios para pés e rosto. Ajuda desde a limpeza e preparação do rosto para a hidratação até no auxílio do aspecto e redução de calos. Na Imaginarium, por R$ 149,90.

Para arrasar na skincare e ritual de cuidados, recomendamos o kit Renovação com cinco produtos para uma pele limpa e protegida. Entre os produtos: limpador facial, sérum uniformizador, antioxidante hidratante, tônico renovador e protetora solar FPS 60. Na Sallve, por R$ 309,90, com a 'Sacochila' como brinde.

Para a noite de sono perfeita, que tal os fones de ouvido antissom Quiet Comfort da Bose? Eles foram projetados com o cancelamento de ruído mais eficaz do mundo, tem controles de toque simples e bateria de até seis horas de duração. Na Amazon, por R$1.746,34.

Os leitores mais tradicionais podem ficar incomodados com a recomendação, mas a verdade é que o Kindle ajuda e muito na prática da leitura. Além de oferecer títulos por metade do preço das edições físicas, ele já vem com uma luz acoplada, que permite a leitura em qualquer lugar. A 10.ª geração com 8GB de armazenamento e iluminação com 4 LEDs sai por R$319 na Amazon.