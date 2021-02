5 purificadores de água para melhorar sua qualidade de vida

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Investir em um bom purificador de água é investir em uma vida com muito mais saúde e qualidade. Os modelos à venda na Amazon, bem avaliados pelos clientes, prometem eliminar até 99% das bactérias e promover a retenção de partículas de cloro, além de acabar com os sabores e odores indesejados.

Ou seja, isso é garantia de uma água saudável tanto para tomá-la de forma pura quanto no preparo dos alimentos e das bebidas do dia a dia. Os purificadores também dão a opção de obter a água gelada, quente ou na temperatura ambiente, dependendo do modelo.

5 modelos de purificadores de água

Purificador de água PE11B Electrolux (R$ 545,90)

Moderno e de fácil manuseio, possui filtro de carvão ativado e polipropileno. O fluxo é contínuo ou controlado, facilitando o enchimento de copos e jarras - e a água pode sair na temperatura natural, fria ou gelada.

Purificador de água Consul (R$ 559,90)

Garante máxima redução de cloro, retenção de partículas e eficiência bacteriológica. A troca de refil é rápida e fácil, dá para fazer em casa, sem a necessidade de algum técnico. O purificador funciona mesmo sem energia elétrica.

Purificador de água IBBL E-Due (R$ 559,90)

Deixa a água livre de impurezas, eliminando sabores e odores. Um alerta de Led avisa o momento necessário para trocar o refil. A instalação pode ser feita sobre a bancada ou com fixação na parede.

Purificador de água PC41X Electrolux (R$ 979)

O sistema de filtragem retém partículas de cloro. O fluxo é contínuo ou controlado, para facilitar o enchimento de copos e jarras, e a água pode sair gelada, natural ou quente. A bandeja, removível, ajuda na limpeza.

Purificador de água PA31G Electrolux (R$ 1.379,38)

Com painel Bluetooth, sensível ao toque, o purificador garante a eliminação de 99% de germes e bactérias. Possui um alerta para avisar sobre a necessidade de troca do filtro. A água sai natural, fria ou gelada.

