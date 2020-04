6 em cada 10 brasileiros acreditam que home office vai aumentar após a pandemia

LEIA TAMBÉM > Guia do Trabalho Remoto

Um levantamento realizado pelo instituto Ideia Big Data mostra que 59% dos brasileiros acreditam que o home office vai aumentar significamente após a pandemia do novo coronavírus. Além disso, segundo a pesquisa, 61% dos entrevistados concordam que a telemedicina deve ser facilitada no País mesmo após a pandemia.

A pesquisa foi feita por telefone com 1.581 pessoas entre os dias 31 de março a 1 de abril. De acordo com o levantamento, a maioria dos brasileiros também concorda que mais cursos e aulas online devem ser disponibilizados no Brasil depois da crise do novo coronavírus.

Os dados também mostram que 66% dos entrevistados estão muito preocupados com a possibilidade de seus familiares serem infectados pela doença, e que 83% dos entrevistados concordam que o governo terá obrigatoriamente de aumentar investimentos na saúde pública depois da crise do coronavírus.

