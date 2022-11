7 dicas para viver bem com o diabetes

O autocuidado é fundamental para quem tem diabetes. A atenção com o que se coloca no prato, o compromisso em manter uma rotina de atividade física e a disciplina no uso de medicamentos são essenciais para uma vida com qualidade, driblando as complicações que essa doença crônica pode trazer.

A Associação Americana de Educadores em Diabetes1 estudou a fundo o assunto e escreveu um guia com os sete comportamentos do autocuidado para as pessoas com diabetes, medidas que também foram validadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Veja como é possível se manter saudável adotando alguns hábitos:

1 Comer de forma saudável

Ter uma alimentação balanceada é importante para todos, mas é essencial para a pessoa com diabetes. Dê preferência por alimentos in natura ou minimamente processados e evite os ultraprocessados.

A quantidade do que se come também é importante. Divida seu prato da seguinte forma: 50% de vegetais crus e cozidos, 15% de carboidratos (preferencialmente integrais), 25% de proteínas vegetais (como feijão, soja e lentilha) e 25% de proteína animal (como carne bovina, suína, peixe, aves e ovos).

2​​ Praticar atividade física

Essa é a forma de melhorar o controle metabólico do diabetes, controlar o peso e proteger o coração. Escolha uma atividade física que te dê prazer. Se nunca fez exercício físico, comece devagar, e não se esqueça de beber bastante água.

3 Vigiar as taxas

O monitoramento da glicemia por meio das tiras reagentes ou pelo uso de sensores de glicose é indispensável para o tratamento da doença. Só com um bom acompanhamento é possível entender como a alimentação impacta as suas taxas de açúcar no sangue, permitindo ajustes nas doses de insulina ou nos medicamentos.

4 Tomar medicamentos

E por falar em tratamento, fique sempre atento à prescrição médica, respeitando dose, horário e frequência dos medicamentos. Quem toma insulina deve ficar atento com a conservação desse hormônio e com o rodízio nos locais de aplicação.

5 Resolver problemas

Saber prevenir e se tratar em casos de hipoglicemia (queda abrupta na taxa de açúcar no sangue) e hiperglicemia (aumento nos níveis de glicose) é essencial no controle do diabetes. Entre as possíveis causas dessas condições, estão o erro na contagem de carboidratos, consumo de bebida alcoólica e atividade física excessiva.

6 Reduzir riscos

Para trilhar essa recomendação, é necessário incorporar ao dia a dia alguns comportamentos que previnam ou minimizem complicações, como estar em dia com as consultas com especialistas e com os exames necessários para o acompanhamento da doença.

7 Adaptar-se saudavelmente

Mudanças na rotina, como viagens, festas e doenças que podem impactar a glicemia, demandam uma busca constante de informações. É importante, ainda, manter atenção à saúde mental, essencial para se manter engajado no tratamento.