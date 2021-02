7 massageadores para relaxar pés, rosto e todo o corpo

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Ir até um spa para fazer uma sessão especializada de massagem é sempre bom, mas ter em casa aparelhos que proporcionem momentos de relaxamento a qualquer hora do dia acaba sendo algo transformador.

Na lista abaixo, falamos sobre 7 produtos que prometem ativar pontos específicos do corpo, melhorando a circulação e aliviando dores. À venda no site da Amazon, os itens massageiam rosto, pés, pescoço, área lombar ou qualquer outra região.

7 massageadores à venda na Amazon

Almofada com encosto massageador shiatsu (R$ 119,90)

Pode ser usada em casa ou no carro e é ideal para relaxar o pescoço e a região lombar. Conta com infravermelho, e as bolinhas de massagem mudam de direção. Possui uma cinta para fixação em apoio de cabeça.

Massageador para pés e pernas shiatsu Uitech (R$ 689,90)

São quatro programas automáticos de massagens que melhoram a circulação na área dos pés, refletindo positivamente em todas as regiões do corpo. Elimina toxinas e ajuda na microcirculação. Vem com painel sensível ao toque.

Massageador facial 3D Océane (R$ 36,11)

Além de ser uma ótima opção para relaxar os músculos do rosto, também proporciona um efeito lifting, reduzindo o inchaço e conferindo mais firmeza à pele, para prevenção de sinais de envelhecimento.

Esteira massageadora Bioland (R$ 380)

Com 10 motores, a esteira promete efeito relaxante e revigorante - e pode ser instalada em camas, sofás e cadeiras. Oferece cinco tipos de massagens e três níveis de intensidade. Também conta com aquecimento lombar.

Massageador elétrico muscular pistola (R$ 139,78)

O produto tem como objetivo ativar os músculos, estimulando o fluxo sanguíneo, aliviando dores e promovendo relaxamento da cabeça aos pés. São quatro tipos de aplicadores, que podem ser usados no corpo todo.

Almofada massageadora shiatsu Beurer (R$ 433,53)

O dispositivo, cuja superfície tem efeito de couro, é versátil e pode ser usado nos ombros, no pescoço, nas costas e nas pernas. Vem com oito cabeças de massagem rotativas, que giram nos dois sentidos.

Massageador para pés e pernas shiatsu Uitech (R$ 789,90)

Este massageador potente envolve todo o pé, melhorando a circulação e proporcionando maior conforto e relaxamento. Conta com vários tipos de massagens pré-programadas, com variação de intensidade.

