84% das vagas do Mais Médicos foram preenchidas, diz ministério

BRASÍLIA - No terceiro dia de inscrição para o Mais Médicos, 84% das vagas disponíveis já foram ocupadas. Balanço divulgado na manhã desta sexta-feira, 23, pelo Ministério da Saúde mostra que 19.994 pessoas preencheram os dados para participar do programa. Desse total, porém, 13.341 apresentavam registro profissional válido. Nesse grupo, 7.154 já escolheram o local de trabalho.

O site para inscrições, que por dois dias apresentou problemas, esta estável no momento. As inscrições para médicos com diploma válido no País vão até dia 7 de dezembro.

Inicialmente, interessados tinham até o dia 25 de novembro para fazer a inscrição. A extensão do prazo foi adotada em razão de instabilidade no sistema de inscrição que, de acordo com a pasta, foi alvo de tentativa de invasão por hackers.

Já o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) decidiu acelerar a emissão do registro profissional de médicos recém-formados interessados em se inscrever no programa Mais Médicos.

Os médicos cubanos começaram, nesta quinta-feira, 22, a deixar o Brasil em voos de volta para Havana a partir do Aeroporto de Brasília. De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (Opas), cinco voos estavam confirmados entre esta quinta e o próximo sábado, 24. A previsão é que milhares de profissionais deixem o País até o dia 12 de dezembro.

Em Brasília, filas de cubanos se formaram para o embarque. Muitos deles levavam pertences adquiridos no Brasil - a maioria despachava aparelhos televisores. Com bandeiras similares as que portavam na chegada ao País no início do programa Mais Médicos, em 2013, os cubanos se despediram.