A arte imita a vida quando se trata de autismo?

Há algumas semanas me indicam assistir a Uma Advogada Extraordinária, série sul-coreana entre as produções mais vistas no Brasil na Netflix. Woo Young Woo, personagem principal, está no espectro, é uma jovem advogada recém-contratada por um escritório, e acompanhamos seu desenvolvimento na vida profissional e pessoal. Ainda que romantizado, o retrato ficcional de alguém autista não (tão) estereotipado é um alívio para quem teve o Raymond de Dustin Hoffman em Rain Man como principal personagem TEA no cinema. A arte, um horizonte de expansão dos sentidos, é desafiadora para quem lê a vida literalmente.

Um filme pode ser um retrato cristalizado de ideias que prevaleceram em determinados tempos. A sinopse de Ele e as Noviças/ Change of Habit, estrelado por Elvis Presley em 1969, dá calafrios. Ele é um fisioterapeuta, administrador de uma clínica médica num bairro carente, auxiliado por três freiras. Aparece ali uma garota autista, que se balança, não responde a sons e não gosta de ser tocada. Ele começa a tratar a garota, e ela “se cura”. Não dá para culpar Elvis pelo fim da história, num tempo sem informações sobre autismo.

Leia Também Quantos autistas somos no Brasil?

O encontro do autista com a ficção fica impresso na linguagem e hábitos. Se você, leitor, repetiu “Só sei que foi assim”, como Chicó de O Auto da Compadecida, nós podemos ter usado isso fora de contexto. Há um distúrbio de fala comum no TEA que provoca a repetição de palavras, frases, canções e conversas ouvidas de outras pessoas, incluindo aí cinema e televisão, de forma inconsciente ou involuntária, e quase sempre fora de contexto, a ecolalia.

A rigidez cognitiva, característica do autismo, pode influenciar na interpretação de filmes e novelas como um espelho real da vida. A ficção vira um indicador a ser seguido quando existe a percepção de que “tem algo ali que você não entende”, a linguagem não verbal compartilhada pela maioria. O que você não entende, o filme te conta.

A moda passou pelas meias de lurex, as polainas e os sapatos de sola vermelha impactada por filmes e séries, assim como a venda, e posterior abandono, de filhotes de dálmatas após o remake de 101 Dálmatas. Da força dos filmes na cultura, é inegável o reforço de determinados estereótipos em relação a gênero, raça, condição social. Se podem corroborar ideias, também podem encaminhar mudanças de comportamento: o Geena Davis Institute on Gender Media, da atriz de Thelma & Louise, busca reduzir estereótipos prejudiciais e criar mais personagens femininos com interseccionalidades. O lema do instituto é “Se ela pode ver, ela pode ser”.

Filmes definem cultura que define os filmes. De Divertidamente a O Farol das Orcas, de O Contador a The Good Doctor e Atypical, a maneira que a história do TEA está sendo contada segue em transformação. O legado do audiovisual para nossa sociedade é a representação da história, da cultura e das mudanças em curso.

QUATRO FILMES SOBRE AUTISMO PARA ASSISTIR EM CASA

Temple Gradin, 2010,

Estrelado por Claire Danes, o filme conta a história real de uma mulher no espectro que se tornou uma das maiores cientistas no manejo de animais vivos da industria estadunidense

Gênio Indomável, 1998

Com Matt Damon, conta a história do orfão Will Hunting, que trabalha como faxineiro no Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT) e chama a atenção do professor depois de resolver um problema matemático deixado num quadro negro. Robin Willians ganhou o Oscar de ator coadjuvante interpretando o doutor pouco ortodoxo que atende o jovem Wil.

O Farol das Orcas, 2016

A espanhola Lola viaja até a Patagônia com seu filho Tristán, autista não verbal, após seu filho ver e se emocionar com uma reportagem sobre o biólogo Beto e as baleias orcas.

Meu nome é Khan, 2010

Rizwan Khan, jovem com Síndrome de Asperger, viveu em Mumbai até sua mãe se mudar para São Francisco, quando ele já é adulto. Sua vida é afetada pelos atentados do 11 de Setembro

Um Rapaz Chamado Po, 2016

Após a morte de sua esposa, David tem que cuidar sozinho de seu filho autista, Patrick, que gosta de ser chamado Po.