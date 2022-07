A era de ouro dos jogos de mesa

Eu sempre achei incrível a ideia de “eras de ouro”. Imagine o que era viver na era de ouro de Hollywood, acompanhando o desabrochar de uma arte, surpreendendo-se com as inovações dramatúrgicas e tecnológicas. Ou no Brasil da era de ouro do rádio, sendo envolvido a cada dia pelas narrativas das radionovelas cuja linguagem se sofisticava e ganhava público. Testemunhar uma era de ouro é como se sentar na primeira fila da história de algo tão borbulhante que, paradoxalmente, sabemos que podemos esperar o inesperado.

Pois preste atenção, porque nós estamos bem no meio de uma dessas épocas. Bem-vindo à era de ouro dos jogos de tabuleiro.

Essa história está contada no último capítulo do livro Tudo É Um Jogo, do jornalista Tristan Donavan (Devir, 2022). Na Alemanha do pós-Segunda Guerra, os jogos cresceram em importância como forma de entretenimento familiar, tornando-se parte integrante da cultura alemã.

Os princípios norteadores das partidas foram mudando, contudo, refletindo o espírito da época: não havia mais confronto direto, cada jogador tentava superar os outros, mas sem batalhas nem eliminação. A sorte foi substituída por decisões estratégicas, e na maioria das vezes todos os jogadores tinham chance de ganhar até o fim. Um grupo de jornalistas criou em 1978 um prêmio nacional de melhor jogo do ano, resenhando-os junto com filmes e livros, fazendo disparar as vendas dos vencedores. Até que em 1995 foi lançado o jogo Catan, que conquistou o mundo, vendendo até hoje mais de 30 milhões de cópias em 40 idiomas, marcando o início dessa era de ouro.

Hoje, mais do que nunca, as regras se incrementam, a sofisticação se aprofunda e o público quer mais, movimentando o mercado e criando um círculo virtuoso de criatividade, produtividade e entretenimento.

A transformação pela qual passa o conceito de jogos pedagógicos é só mais uma prova desse movimento. No livro Jogos de Tabuleiro na Educação, organizado por Paula Piccolo e Arnaldo V. Carvalho (Devir, 2022), acadêmicos brasileiros mostram como as possibilidades inovadoras dos jogos modernos vêm fazendo deles instrumentos singulares nas salas de aula, onde – me parece – estamos às portas de uma revolução paralela, movida pelo lúdico e pela gamificação.

Como no caso do cinema ou do rádio, nem tudo do que se lança hoje em dia nos jogos entrará para a história. Mas com cerca de cinco mil novos títulos por ano, perto de um bilhão de dólares movimentados num mercado que se beneficiou até com a pandemia, certamente estamos num momento em que obras que se tornarão clássicas estão sendo forjadas diante de nossos olhos. Aproveitemos.