A importância das doses de reforço

Os casos de contaminações e mortes por covid-19 mostram que, apesar da oferta de imunizantes, os brasileiros abandonaram alguns hábitos de proteção e, mais importante, não têm cumprido o ciclo vacinal de acordo com os prazos recomendados pelas autoridades de saúde.

Na live “Covid-19, o combate por meio das doses de reforço”, os especialistas Renato Kfouri, pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), e Isabella Ballalai, pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), discutiram o papel da vacinação e dos cuidados com a proteção no dia a dia. A transmissão aconteceu no dia 30, com produção do Estadão Blue Studio e patrocínio da AstraZeneca.

Para Kfouri, é preocupante o fato de os brasileiros não seguirem o esquema vacinal, deixando de tomar a terceira e a quarta doses, como mostram os dados do Ministério da Saúde (veja gráfico). Enquanto quase 85% da população elegível recebeu as duas primeiras doses, esse número cai para 55% quando se chega à terceira dose.

Esquema completo

O infectologista alerta que o calendário vacinal da covid-19 só é considerado completo se forem tomadas as três doses. A recomendação vale para quem tem a partir de 12 anos e, em breve, deve ser estendida a crianças com mais de 5 anos. “A terceira dose não é um reforço, mas sim parte do esquema primário, fundamental para garantir a proteção dos vacinados”, explica.

Estudos em curso

O comportamento do vírus e suas novas variantes ainda tem exigido estudos por parte dos pesquisadores para saber se, assim como acontece com a influenza, a imunização contra a covid vai fazer parte do calendário anual de vacinação. Para a vice-presidente da SBIm, essa inclusão vai depender de quais vacinas estarão disponíveis no futuro e as variantes em circulação. Mas a especialista acredita ser muito provável que a vacinação contra a covid se torne rotineira.

A pediatra cita um estudo matemático que evidencia o papel da vacinação até agora. Sem a imunização da população, o Brasil teria pelo menos 700 mil mortes a mais do que o registrado, ou seja, praticamente o dobro. “A covid não vai desaparecer tão cedo. Hoje, graças à vacina, não é uma doença grave. Mas, mesmo com sintomas leves, pode ocorrer a covid longa, principalmente em crianças”, diz Isabella.