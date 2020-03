ABC paulista vai suspender transporte por conta do coronavírus

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que reúne prefeitos da região, decidiu ontem suspender a circulação de ônibus municipais, a partir do dia 29 de março, por tempo indeterminado. As cidades que terão o serviço alterado serão Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que têm representantes no consórcio.

LEIA TAMBÉM > Prefeitura de São Paulo manda fechar comércio por coronavírus

Somente veículos do sistema de transporte público municipal devem parar – a medida não abrange aqueles que são de responsabilidade do governo do Estado. As frotas já foram reduzidas ontem. Segundo o presidente do consórcio, Gabriel Maranhão, a posição geográfica exige esse tipo de medida. As cidades estão próximas de áreas de grande movimentação, como o Aeroporto de Guarulhos e o Porto de Santos.

Cada prefeito deve editar um decreto sobre a situação de emergência. E o transporte de funcionários que prestam serviços essenciais deverá ser garantido por meio da contratação de linhas particulares, segundo Maranhão. A medida é para reduzir a circulação de pessoas e conter o avanço do coronavírus na região.