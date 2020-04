Abraço na Saúde Estadão entrevista médica do Sírio-Libanês

LEIA TAMBÉM > Dê um abraço na Saúde do Brasil contra o coronavírus

Em uma situação de pandemia, qual é a rotina de uma profissional que trabalha para evitar a infecção hospitalar em um centro de ponta, como o Sírio-Libanês? Confira hoje, a partir das 17 horas, na entrevista da jornalista Carla Miranda com a médica Maura Salaroli de Oliveira. A live será transmitida no perfil do Estadão no Facebook, como parte da campanha #AbracoNaSaude, que homenageia os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.

Essa é a terceira da série de entrevistas ao vivo que integram o projeto, que já contou com a participação de Janaína Maria Feliz de Moraes, do Hospital Israelita Albert Einstein, e de Cristina Sgorbissa, do Hcor.

Na campanha #AbracoNaSaude, o leitor pode ver feed de redes sociais, histórias inspiradoras desses profissionais e até mesmo enviar um abraço para apoiar as equipes nos hospitais e nas unidades de atendimento.