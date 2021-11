Do bungee ao salto alto: academias investem em modalidades dançantes e divertidas

Pendurada ao teto por um elástico, eu tentava prestar atenção aos movimentos que a professora – e o grupo – fazia, sem perder o ritmo, sem perder a coordenação e sem perder o fôlego. Foi impossível manter os três o tempo todo, ao longo dos 45 minutos da aula de Bungee, uma das novas modalidades que misturam dança e exercício físico e vêm se espalhando pelas academias. Porém, a diversão, sem dúvida, não se perdeu. Há quem diga que o ritmo da vida é ditado pelo trabalho. Mas talvez o segredo da felicidade seja justamente se preocupar com os compassos que envolvem os momentos de lazer.

“Minha prioridade é hidratar a alma de emoção, para que todas as minhas alunas saiam daqui melhor do que entraram. Com mais discernimento, mais foco, mais domínio do corpo delas. Porque essa conversa com seu corpo é importantíssima para a saúde mental”, pontua Helô Gouveia, professora de dança e criadora do Walk Dance, que mistura dança e caminhada.

Com a pandemia, cada vez mais as pessoas buscam atividades prazerosas e significativas, mesmo na hora de manter a forma. “O trabalho já toma tanto nosso tempo e nosso psicológico que eu acho que é importante ter um afazer fora dele”, opina o veterinário Gabriel Silveira Nunes. Para se movimentar depois de tanto tempo dentro de casa, ele optou por algo diferente. “Eu não gosto de coisa muito monótona, nunca gostei de academia, por exemplo, e eu vim buscar a dança por conta disso. O Stiletto (dança com salto) é uma dança totalmente fora do padrão, que exige mais do seu corpo e explora a sensualidade. Gostei tanto que fechei o pacote anual.”

Para a profissional de educação física Bruna Fernanda Rio Branco da Silva, é preciso ter em mente que o exercício não é uma forma de punição e pode ser algo prazeroso. “Ele serve para te conectar com o seu corpo, e essa prática envolve muitas questões além da estética. É sobre saúde mental, transmissão de neurotransmissores da felicidade, bem-estar. E para combater o sedentarismo, as pessoas começaram a aderir a outros exercícios, como o funcional, a dança, para sair do ambiente da academia”, diz.

Ao longo das últimas semanas, a reportagem do Estadão testou seis aulas surpreendentes e animadas: quatro danças e dois funcionais coreografados. Os ritmos foram variados. De sambas como Deixa Eu Te Amar, de Agepê, até as eletrônicas do DJ Alok, passando por hits de Britney Spears e Lady Gaga. Em todas, senti na pele o que os professores tanto insistiram nas entrevistas: dançar é para qualquer um. Basta prática e vontade.

BUNGEE

Ao chegar, me deparei com uma sala cheia de elásticos pendurados numa estrutura de metal, pouco abaixo do teto. A professora logo me ajudou a colocar o equipamento, que mais parece com os utilizados em esportes radicais, como o bungee jump. É dali, inclusive, que vem a inspiração para a modalidade: Bungee Fit ou Bungee Dance, na qual a primeira tem exercícios funcionais e a segunda, coreografados.

“O bungee é uma atividade aeróbica que queima muitas calorias, ao mesmo tempo que trabalha essa parte lúdica. E também a parte emocional, essa questão de você se jogar, de confiar no elástico”, conta a educadora física Letícia Inácio Nogueira, professora do estúdio In Lifestyle.

Depois da pandemia, a produtora musical Diany Mallagoli Moreno já não sentia que uma academia comum atendia a suas expectativas, por isso foi atrás de algo diferente. “Eu precisava me mexer e, em julho, o bungee me salvou. Se eu pudesse fazer sete dias na semana, faria. Mas o limite é duas vezes mesmo”, brinca ela. “Eu sinto que esse é o meu momento.”

HIIT THE BEAT

Com inspiração no hip-hop, a aula dispensa qualquer experiência anterior com dança e pode ser praticada por pessoas de diferentes níveis de aptidão física. Apesar disso, a sequência de exercícios coreografados é bem cansativa. “Sempre são apresentados dois tipos de coreografias, um básico e outro avançado. O aluno executa o que for mais confortável. E, à medida que vai evoluindo, passa para as partes desafiadoras”, diz Waldyr Maciel, coordenador técnico da Les Cinq Gym e único professor formado e certificado para dar esse tipo de aula no País. “A aula trabalha coordenação motora, lateralidade, condicionamento físico, visão sistêmica... E tudo tem um tempo certo, para que você aprenda e faça cada movimento com a segurança de que está fazendo de maneira correta”, explica.

WALK DANCE

Criado pela bailarina Helô Gouveia, a modalidade une caminhada e ritmos de dança. Sua versão em cima da esteira (Walking Dance) parou de ser dada pela academia BodyTech, porém na sala de aula do Estúdio Anacã há mais espaço para ampliar as opções de passos e movimentos. “A dança nada mais é do que qualquer movimento emocionado. Eu faço passos fáceis, afinal, meu objetivo é mostrar que elas (as alunas) podem”, garante Helô. “A repetição te traz a liberdade do movimento e a nossa obrigação enquanto mestres é achar esse lugar de entendimento comum”, afirma ela, que ensina algumas alunas há mais de 25 anos.

HEELS

Normalmente dançamos de salto alto em um evento social. Mas numa academia foi a primeira vez. “O nome original da dança é stiletto, por causa do sapato que era muito específico. Mas hoje em dia a gente chama de heels, pois a pessoa pode vir com o salto que se sentir confortável – alto, baixo, plataforma, botinha. Mas a gente indica aquele que te dê mais estabilidade”, sugere a professora Valéria Ruiz, da WA Danças.

Antes da aula, alongamentos para panturrilha, pé e coluna são muito bem explorados. “É tudo prática. Como qualquer tipo de dança. O salto tem de ter uma preparação para você subir, tem gente que realmente sente muita dor no pé e deve usar o salto bem baixinho”, lembra ela. Mas muito mais que dançar, o objetivo aqui é explorar sua sexualidade. “Acho que a maioria busca esse lado de empoderamento. É sobre sexualidade, tem de aprender a passar a mão no corpo e conhecer o seu jeito sensual”, observa.

JAZZ FUNK

A aula é uma mistura de jazz e street dance. “Ela nasceu nos anos 2000, junto com as cantoras pop, uma vez que elas precisavam de bailarinos que tivessem a pegada das danças urbanas com a limpeza do balé clássico, para ficar bonito nos clipes e no palco”, explica o professor Guitas da escola de dança DeptCult!

Aqui, o gingado brasileiro garante trilhas sonoras latinas que vão desde Anitta até Rosalía, para cantar e dançar. Como bem sabe a dançarina Samyra Cardim, que pratica a modalidade desde maio. “Eu moro em Santana e demoro 1h30 para chegar até a escola (que é em Santo Amaro), mas vale a pena. O primeiro dia que eu dancei, cheguei em casa e quis gritar. Queria dançar no meio do metrô e nem conseguia expressar como era a sensação”, divide ela.

STRONG NATION

Imagine juntar os movimentos das artes marciais com um pouco de funcional de maneira coreografada. Esse é o princípio da nova aula do app Queima Diária. “As aulas são pensadas para tornar os treinos funcionais mais dinâmicos e motivadores, dentro da metodologia Hiit. A sincronia da música, feita exclusivamente para cada movimento do treino, com o exercício permite que o corpo desenvolva a coordenação motora, além de outros benefícios, como correção de postura, alívio de tensões emocionais. Tudo isso beneficia igualmente corpo e mente”, explica a professora Anna Kobe.

Além das aulas gravadas na plataforma da Queima Diária, o treino também pode ser feito em tempo real pelo streaming. O recomendado é que o aluno faça uma pausa de um ou dois dias entre uma aula e outra para permitir o descanso do corpo.

