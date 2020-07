Academias reabrem em SP com regras de distanciamento social

Saiba Mais

SÃO PAULO - Em um primeiro dia em que muitas academias de São Paulo preferiram ainda manter as portas fechadas, prometendo aberturas graduais ao longo da semana para dar tempo de se adaptar às restrições impostas pela crise do coronavírus, alguns paulistas mataram a saudade do suor e da sensação de esforço muscular com máscara e seguindo as regras de distanciamento social.

“Tinha começado a treinar em maio do ano passado, e estava gostando muito. Com a pandemia, tive de parar. Até fiz uns treinos em casa, a academia fez uns treinos online, mas não é a mesma coisa. Estava muito ansiosa para voltar”, disse a gerente administrativa Marcela Camargo, de 38 anos, uma das primeiras alunas a entrar em uma academia do Paraíso, zona sul da capital, no fim da tarde.

Com parte dos equipamentos enrolada em fitas de segurança com listras amarelas e pretas, funcionários medindo a temperatura na entrada e bebedouros fechados, Marcela disse se sentir segura para fazer o treino sem pegar covid-19. “Se tomar todos os cuidados, dá para vir aqui, sim”, afirmou.

Com a limitação de horário em seis horas de operação por dia, as redes de academias que já abriram nesta segunda optaram por dividir o atendimento. Parte delas funcionou das 6h ao meio-dia. Parte, das 16h às 22h. O horário alternativo já fez com que os alunos reprogramassem a agenda para retomar as atividades físicas, descritas como “essenciais” por eles.

“Hoje eu treine aqui (no Paraíso). Amanhã, no centro”, contou o estampista Marcio Rogério Vasconcelos Ferreira de Lima, de 42 anos. Ele disse que treinava diariamente havia cinco anos e, ao longo da pandemia, lhe restou fazer caminhadas e corridas na rua para fazer algum tipo de atividade. “Até perdi peso”, disse, ao comentar que, sem o levantamento diário de peso, perdeu massa muscular.

As redes de academia estão publicando em seus sites vídeos com instruções sobre como irão operar nesses dias de restrição. Além da restrição de horário, a Prefeitura também determinou que o público máximo no interior dos estabelecimentos seja de 30% da capacidade, e que a entrada só ocorra mediante agendamento.