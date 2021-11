Aceleradora para empreendedores 50+ anuncia vencedor

A aceleradora Vitasay Start 5.0+ definiu o negócio que será contemplado com investimento de R$ 200 mil: trata-se da Bioneye, sediada em Belo Horizonte (MG). Fundada em 2018, a startup criou um equipamento portátil e de baixo custo que realiza exames laboratoriais com base em apenas uma gota de sangue. Os fundadores, Eduardo Damone e Wellington da Rocha Gouveia, desenvolveram a ideia – que utiliza visão computacional e inteligência artificial – ao identificar um fator que sobrecarrega o Sistema Único de Saúde (SUS): a consulta de retorno apenas para avaliação dos exames e prescrição médica, etapa que gera custos, tempo de deslocamento e ocupa um horário da agenda médica.

“Estamos muito felizes com o prêmio. Iniciativas que apoiam empreendedores com mais de 50 anos são importantes, pois temos muita bagagem e vitalidade para continuar contribuindo com a evolução da sociedade”, diz Eduardo. O programa de aceleração é o primeiro do Brasil voltado a negócios dirigidos por empreendedores maduros. Trata-se de uma iniciativa da Vitasay 50+, linha de suplementos alimentares especializada nessa faixa etária. A marca reforça, assim, o posicionamento de apoiar seu público em diversas dimensões da vida, incluindo carreira e empreendedorismo.

Desenvolvido em parceria com a unidade de inovação corporativa da Yunus Negócios Sociais, referência mundial no apoio a iniciativas com foco em impacto social e ambiental, o programa teve 370 negócios inscritos nessa primeira edição. Seis foram selecionados para participar da etapa de aceleração durante seis meses, um processo de grande aprendizado e expansão.

Além da Bioneye, os demais selecionados foram UberHub Code Club (incentivo à formação de desenvolvedores de software), FreeSoul Food (alimentação com foco na inclusão de pessoas com restrições alimentares), VivMais (serviços de saúde prestados por profissionais maduros), SustentaMundoBR (incentivo a coleta seletiva, gestão e destinação adequada de materiais recicláveis) e Misyu (plataforma que armazena e envia mensagens para destinatários selecionados, na data escolhida pelo cliente).