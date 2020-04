'Achei que não ia voltar', diz prefeito de São Bernardo após ser internado por covid

SÃO PAULO - O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), de 45 anos, anunciou na noite deste domingo, 6, em um vídeo em suas redes sociais que teve alta da UTI. Ele testou positivo para a covid-19 no dia 25 de março.

"Continuo hospitalizado e isolado, por ser uma doença que infecta outras pessoas, mas estou muito feliz", disse Morando, no vídeo. "Eu achei que não ia voltar", disse o prefeito, bastante emocionado. Ele também agradeceu a equipe médica e os enfermeiros que o ajudaram.

O prefeito foi internado na unidade de terapia intensiva no dia 29 de março. A primeira-dama de São Bernardo, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), também teve diagnóstico do novo coronavírus. No vídeo publicado nas redes sociais, ele não comentou sobre o estado de saúde da mulher.

O município do ABC paulista já teve 5 mortes pela doença. No total, o Estado de São Paulo já registrou 275 óbitos pelo novo coronavírus, 56% do total de mortes (486) registradas no País.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus.