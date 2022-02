No Pergunte ao Especialista desta semana, vamos falar sobre gravidez tardia. Tem uma dúvida sobre saúde, bem-estar, exercício físico ou nutrição? Escreva para ana.lourenco@estadao.com ou para o Instagram @bemestarestadao

Afinal, devemos fazer o alongamento antes ou depois do treino?

Leia Também Quais são os perigos da gravidez tardia?

Henrique Soares, São Paulo

Responde Aline Martuscelli, educadora física e mestre em Fisiologia do Exercício.

Quando falamos de flexibilidade, estamos falando de uma aptidão física relacionada à saúde, portanto deveria ser vista como um treino à parte, e não um complemento de outra modalidade. No entanto, são raras as pessoas que separam três vezes na semana para alongar todo o grupamento muscular, fazendo de duas a quatro séries, com 10 a 30 segundos em cada movimento – tal como determina o Colégio Americano de Medicina de Esporte para o treino de flexibilidade.

Assim, o alongamento rápido, feito pela maioria, entra como um acessório de aquecimento, e pode ser feito antes ou depois do treino. Só nos casos de práticas destinadas ao crescimento muscular é indicado que seja feito após o treino, pois pode causar diminuição de força durante a sessão.

Se for possível, primeiro aqueça, depois se alongue. Com a musculatura aquecida, a elasticidade do músculo aumenta, fazendo com que o alongamento pós-aquecimento seja mais efetivo.

O alongamento faz muita diferença na hora da prática, uma vez que aumenta o metabolismo, a temperatura (o que diminui o risco de lesão), o fluxo sanguíneo na região exercitada e o líquido sinovial da região, que é responsável pela proteção e lubrificação das articulações. Quem não tem grande flexibilidade pode ter deterioração de células musculares, por exemplo.