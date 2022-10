Afya: Transformação digital da Medicina em debate

Assim como ocorre nas mais diversas áreas do conhecimento, a prática médica também está passando por uma verdadeira revolução decorrente da transformação digital. Essa tendência, que já vinha ganhando força nos consultórios e ambulatórios, foi acelerada ainda mais pela pandemia.

É uma mudança de comportamento que não se limita à crescente adoção de ferramentas como prontuário eletrônico, prescrição digital ou a prática da telemedicina: envolve várias outras dimensões da carreira médica. Reflete-se na forma como esses profissionais consomem conteúdo, se atualizam, tomam decisões e se relacionam com os colegas e com todo o mercado de saúde.

Essa nova era será debatida no painel “Transformação digital na educação médica: um novo paradigma do conhecimento”, que ocorre no dia 21 de outubro, às 11h20, como parte do último dia do Summit Saúde & Bem-Estar 2022, promovido pelo Estadão. A conversa poderá ser acompanhada presencialmente pelos convidados que estiverem no hotel Tivoli Mofarrej e será transmitida online pela plataforma de eventos e todos os canais digitais do Estadão. Inscreva-se aqui

Patrocinado pela Afya, maior ecossistema de educação em saúde e healthtechs do Brasil, o painel terá a participação de dois executivos da companhia: Lelio de Souza Jr., vice-presidente de Serviços Digitais, e Dr. Ricardo Moraes, diretor médico de Soluções Digitais, com mediação da jornalista Rita Lisauskas.

Apoio integral

Ao revolucionar o setor da saúde com um modelo de negócio inédito, que une conhecimento e soluções digitais – processo que envolveu a aquisição de 11 healthtechs desde 2020 –, a Afya reforça o maior diferencial da companhia: estar ao lado dos médicos em todos os momentos da carreira. Desde a formação, passando pela educação continuada e a rotina profissional, a empresa oferece soluções digitais variadas, incluindo softwares para suporte à decisão beira-leito, gestão de clínicas, hub de conteúdo médico e aplicativo para controle do diabetes.

“Esse é um olhar que não abarca somente a adaptação ao nosso dia a dia digital. Hoje, a maior parte dos estudantes que chegam aos cursos de Medicina já é nativa digital, e a cada ano que passa aumenta o percentual de profissionais em atividade com esse perfil”, diz o médico Ricardo Moraes. De acordo com o estudo Demografia Médica no Brasil, publicado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), estima-se que o Brasil terá 1 milhão de médicos em 2032. Só nos últimos 10 anos, as vagas de graduação em Medicina mais que dobraram, passando de 16 mil para 37 mil. O número de médicos no País subiu de 360 mil para 570 mil.

Por tudo isso, será cada vez mais importante que os processos de preparação profissional – desde a formação acadêmica até a atualização contínua – sejam focados em habilidades técnicas e de gestão. Especialmente num país de dimensões continentais como o Brasil.

Soluções efetivas

Nascida a partir de uma faculdade de Medicina no Tocantins que deu origem a uma rede de 28 instituições de ensino de Medicina espalhadas por 13 Estados, a Afya oferece cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios – incluindo o da prova de Residência.

Depois de abrir capital na Nasdaq, em 2019, a companhia passou a investir fortemente também em serviços digitais, tanto com desenvolvimento próprio quanto com aquisições. No ano passado, recebeu um investimento de R$ 822 milhões do SoftBank e tem hoje como seu maior acionista o grupo alemão Bertelsmann. “Além da estrutura inédita no Brasil, a companhia é conduzida por profissionais que conhecem profundamente o mercado. A Afya reúne médicos e empreendedores em quadro de colaboradores, o que contribui para tangibilizar e criar soluções efetivas para a rotina dos profissionais”, comenta Lelio de Souza Jr.

O executivo reforça que o ecossistema digital da marca é acessado diariamente por mais de 260 mil médicos e estudantes de Medicina. Ali, seguindo a lógica on demand – que permite o consumo de produtos e serviços nos formatos e nos momentos mais convenientes –, são encontradas soluções educacionais, de atualização médica, além de recursos de suporte à decisão e tecnologias para clínicas e consultórios.

A edição deste ano do Summit Saúde & Bem-Estar tem como tema “Os desafios da transformação na saúde e a valorização do bem-estar”. Lelio de Souza Jr. participará também do painel de abertura do evento, dia 17 de outubro, às 10h40. Com o título “Inovação para uma vida melhor”, o debate abordará como os investimentos em inovação podem ampliar o acesso à saúde, prevenir doenças, ajudar na formação dos profissionais e possibilitar tratamentos inovadores.

