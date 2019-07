Alemanha multará em R$ 10 mil pais que não vacinarem filhos contra o sarampo

BERLIM - O Conselho de Ministros da Alemanha aprovou na quarta-feira, 17, a imposição de multas de até € 2,5 mil (cerca de R$ 10,5 mil) aos pais que não vacinarem seus filhos em idade escolar contra o sarampo.

A decisão, que entra em vigor em março do ano que vem se for ratifica pelo Parlamento, obriga também a vacinação das crianças e adolescentes em centros de refugiados e contempla até a exclusão do direito de frequentar creches para as crianças não vacinadas.

"Queremos dentro do possível evitar que todas as crianças contraiam o sarampo. Porque o sarampo é altamente contagioso e pode ter uma evolução muito prejudicial, às vezes fatal", disse o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn.

Segundo números oficiais, em 2018, foram registrados na Alemanha um total de 543 casos de sarampo - neste ano já são mais de 400.

A decisão do Conselho de Ministros ocorre em um momento em que diversos grupos na Alemanha e em grande parte da Europa questionam a importância das vacinas. /EFE