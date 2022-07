Algoritmos ajudam no diagnóstico do câncer de mama

A chance de cura de um câncer, na grande maioria das vezes, está diretamente ligada ao diagnóstico precoce. Uma intervenção antes do desenvolvimento mais acelerado da doença tem mais possibilidades de alcançar um resultado efetivo. Apesar disso, no Brasil, mais de 70% de um tipo específico de tumor, como o de mama, é diagnosticado em estado avançado de acordo com dados do Estudo Amazona, realizado pelo Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama.

Além de campanhas de conscientização e de incentivo ao autocuidado, a inteligência artificial (IA) também vem se mostrando uma aliada importante na reversão de vários tipos de câncer. A tecnologia é uma ferramenta útil para que o médico consiga antecipar etapas do tratamento, quando for o caso.

“Por meio de algoritmos se consegue reconhecer imagens e padrões da doença, o que ajuda tanto no diagnóstico precoce do câncer de mama como no aumento da sensibilidade de exames e testes, além de colaborar com a redução de resultados falso-negativos e falso-positivos”, explica Marina De Brot Andrade, médica patologista e coordenadora do biobanco do A.C. Camargo Cancer Center.

Os obstáculos que podem ser driblados pela inteligência artificial são vários. Em exames de imagem, por exemplo, pode ocorrer de um tecido mamário denso acabar mascarando o tumor. Mas com o uso dos algoritmos se tem maior precisão e fica mais fácil encontrar lesões milimétricas. O que, na prática, vem derrubando as taxas de resultados falsos.

Segundo o radiologista Almir Bitencourt, também do A.C. Camargo, a inteligência artificial vem sendo usada em mamografias, ultrassonografias e ressonâncias magnéticas das mamas. “Apesar de não ser possível substituir o médico na avaliação dos exames, a IA pode melhorar a performance do radiologista em alguns cenários, dando mais confiança para o diagnóstico correto.”

O especialista afirma que a tecnologia também pode ser usada para avaliar os riscos que a pessoa tem de contrair a doença ao longo da vida. “Esse tipo de avaliação tem mostrado resultados bastante promissores e que podem auxiliar na seleção daquelas pacientes que têm alto risco e necessitam de um rastreamento personalizado, com medidas além da mamografia anual”, explica. Além disso, essa testagem ajuda a reduzir a frequência de realização de mamografias em pacientes de baixo risco.

Prevenção e tratamento

De acordo com os especialistas, o câncer de mama é mais prevalente em países ocidentais por causa de fatores de risco mais comumente encontrados nessa parte do mundo. Obesidade, baixas taxas de amamentação, dietas ricas em gordura, sedentarismo e gestações tardias estão entre os fatores que podem funcionar como uma espécie de gatilho para a doença. É um quadro complicado de mudar, segundo o mastologista Renato Cagnacci Neto, por envolver questões socioeconômicas e culturais que necessitam de diferentes tipos de abordagens para serem mudadas.

Caio Sanches, líder de imagem da GE Healthcare para a América Latina, explica que a inteligência artificial, além de possibilitar um diagnóstico preciso, pode oferecer um tratamento customizado para o paciente. “E também um monitoramento que tende a aumentar as chances de um desfecho favorável em mais de 90% dos casos, resultando em uma maior qualidade de vida para as pacientes.”

Para fazer isso, os profissionais de saúde contam com plataformas digitais que unem várias informações do paciente em um mesmo banco de dados eletrônico. Para o futuro, é esperado que a IA consiga também integrar os dados de diferentes áreas. “Existem expectativas em soluções de interconectividade de dados entre modalidades como patologia, genômica, EMR (prontuário eletrônico) e imagem”, afirma Sanches.