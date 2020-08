AME é grave, mas há esperança no diagnóstico precoce

Agosto é o mês da conscientização da atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, e o Media Lab Estadão promoveu, no último dia 19, o “Diálogos Estadão Think - Quem tem AME tem pressa”, em parceria com a companhia farmacêutica Novartis. O encontro online contou com depoimentos gravados de mães de pacientes e da apresentadora Eliana, que tem ajudado a divulgar informações e arrecadar fundos para o tratamento de crianças com a doença. O fórum também foi composto de dois painéis ao vivo, com convidados que trouxeram dados sobre a patologia, seu diagnóstico e tratamento, e também apresentaram pontos de vista sobre as formas como os sistemas de saúde público e privado podem incorporar os cuidados com os pacientes, levando em conta aspectos econômicos, de infraestrutura e sociais.

Sob mediação da jornalista Rita Lisauskas, a discussão começou com os especialistas explicando o que caracteriza a AME. “É uma doença genética que gera a falta de uma proteína e causa a morte dos neurônios motores, células do sistema nervoso que comandam os músculos. Diante disso, as consequências são a perda de força muscular, atrofia e comprometimento dos movimentos. A forma mais comum afeta bebês e invariavelmente tem um curso progressivo e, de maneira geral, rápido”, disse Dr. Marcondes Cavalcante França Junior, professor doutor do departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

SINAIS DE ALERTA

Sem tratamento adequado, a AME pode levar a um quadro de grave incapacidade e morte. “A musculatura que participa da respiração e da deglutição também enfraquece. Entre as doenças raras, é uma das mais comuns. É a causa mais frequente de bebê hipotônico de natureza neuromuscular”, completou o médico. Também participante do primeiro painel, a neuropediatra Vanessa Van Der Linden reforçou que nem todo bebê molinhonecessariame nte tem AME, mas, se a diminuição de tônus muscular for notada, deve gerar alerta em familiares, cuidadores e pediatras. “Apesar de o bebê antes dos seis meses não ter voluntariamente o controle do pescoço, quando a gente puxa ele pela mãozinha, há o refl exo, a cabecinha vem junto. Se ela fi ca para trás, solta, pode ser AME tipo 1”, explicou. (Veja no quadro os vários tipos de atrofia muscular espinhal.)

Outro sinal é o padrão respiratório diferente, “porque acontece, principalmente, o comprometimento dos músculos intercostais, e se percebe uma respiração mais abdominal, a criança parece fazer força para respirar”. Dra. Van Der Linden lembrou que, no início, a AME não afeta a parte cerebral; portanto, o bebê ri e acompanha movimentos com o olhar normalmente. “No passado, quando havia menos informação, vi muita gente transferindo o aprendizado sobre paralisia cerebral para doença neuromuscular; isso não funciona. É um paciente bem complexo, que exige um conhecimento diferenciado, centros especializados e uma equipe integrada”, disse ela. Todo esse suporte é para evitar complicações em decorrência da fraqueza muscular, como escoliose, displasia de quadril e a necessidade de ventilação mecânica, entre outras consequências, e melhorar a qualidade de vida do paciente.

COM OU SEM HISTÓRICO FAMILIAR

Qualquer um pode ter a AME, mesmo sem relato prévio de caso na família. “É comum, quando a gente diagnostica e menciona que é de base genética, a família se assustar, porque não há histórico. Isso porque é uma doença autossômica recessiva; para desenvolvê-la, o indivíduo tem de receber duas cópias do material genético com a mutação”, contou Dr. França Junior. Ele relatou que até cinco anos atrás não havia muito a oferecer em termos de tratamento no Brasil. “Era um cenário muito limitado e triste.” Hoje, dois remédios estão aprovados e são capazes de mudar o curso evolutivo da doença. Existem estudos que comprovam que, quando um bebê é diagnosticado na triagem neonatal e o tratamento é iniciado ainda na fase pré-sintomática, existe maior possibilidade de os ganhos motores serem compatíveis com os de uma criança que não tem AME. “Quanto mais cedo você identifica e interfere em uma doença degenerativa, melhor vai ser seu desfecho”, afirmou Dra. Van Der Linden.