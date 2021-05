Anvisa autoriza Fiocruz a usar IFA brasileiro na produção da vacina anticovid de Oxford

RIO - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a Fiocruz a utilizar Insumo Farmacêutico Biológico (IFA) brasileiro na produção de lotes-pilotos, em escala comercial, da vacina contra a covid-19. A autorização é um desdobramento da parceria firmada entre a Astrazeneca, dona da tecnologia, e o instituto Bio-Manguinhos, ligado à instituição brasileira.

A produção vai ser destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Após testes, a Fiocruz vai pedir à Anvisa o registro ou uma autorização para uso emergencial da vacina.

Leia Também Em painel na OMS, Queiroga apela para que países enviem doses extras de vacina ao Brasil

Ao longo desta semana, a Fiocruz recebeu representantes da Anvisa. Eles foram verificar as condições técnico-operacionais da planta industrial onde será produzido o IFA nacional para a vacina. A inspeção começou na segunda, 26, terminou nesta sexta, 30. Trata-se de um passo importante para viabilizar a produção 100% nacional do imunizante no segundo semestre. Com isso, a transferência de tecnologia se completa, e a fundação ganha total autonomia na produção da vacina contra a covid-19.

"A aprovação técnica veio após a inspeção que verificou as Boas Práticas de Fabricação da linha de produção e concluiu que Bio-Manguinhos cumpre os requisitos das Condições Técnico-Operacionais (CTO) para iniciar a produção de lotes", informou a Anvisa, em comunicado.

A inspeção começou na segunda, 26, terminou nesta sexta, 30. Trata-se de um passo importante para viabilizar a produção 100% nacional do imunizante no segundo semestre. Com isso, a transferência de tecnologia se completa, e a fundação ganha total autonomia na produção da vacina contra a covid-19.

Fiocruz faz sua maior entrega de vacinas contra covid

Nesta sexta-feira, 30, a Fiocruz fez a sua maior entrega da vacina Oxford/AstraZeneca. Foram 6,5 milhões de doses destinadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, Biomanguinhos já produziu e repassou ao governo federal 26,5 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19. Foram 19,7 milhões apenas em abril, superando em um milhão de doses a previsão original.

Para maio, a previsão é fornecer outros 21,5 milhões de doses. Com a chegada de um novo lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no último sábado, a fundação tem matéria prima suficiente para a produção de imunizantes até o início de junho. Para esse mês, está prevista a entrega de 34,2 milhões de doses.

Se não houver imprevistos, a Fiocruz espera cumprir o cronograma inicial e entregar 100 milhões de doses até o fim de julho. “Já estamos produzindo um milhão de doses por dia”, afirmou a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade.