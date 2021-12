Anvisa cobra novos dados sobre Coronavac em crianças; Butantan se diz 'surpreendido'

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cobrou do Instituto Butantan nesta quarta-feira, 22, mais informações sobre dados "que precisam ser apresentados pelo laboratório" para a análise do pedido de uso da Coronavac na faixa de 3 a 17 anos. O Butantan porém, diz ter sido surpreendido por já ter enviado as informações na última semana.

O pedido da Anvisa suspende a contagem do prazo de 30 dias que ela tem para avaliar o processo. Em nota, o Butantan afirma que "mais uma vez, foi surpreendido com informações vindas da imprensa" sobre a decisão da Anvisa.

Também afirma que, em reunião com o órgão e especialistas de sociedades médicas pediátricas, a agência não fez questionamentos.

Segundo a Anvisa, o pedido foi feito após análise da área técnica sobre documentos enviados pelo Butantan no dia 15, além de questionamento de especialistas externos.