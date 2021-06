Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina indiana Covaxin

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que recebeu nesta terça-feira, 29, o pedido de uso emergencial em caráter experimental da vacina Covaxin, contra a covid-19. A solicitação, segundo o órgão, é da empresa Precisa Medicamentos. A Anvisa disse que já iniciou a triagem dos documentos.

A compra de doses da Covaxin está sendo investigada no Senado pela CPI da Covid. Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) enviaram na segunda-feira uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a abertura de inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cometeu crime de prevaricação. Há suspeitas de que o chefe do Executivo ignorou alertas a respeito de supostas irregularidades na compra do imunizante.

A Anvisa disse em nota que a análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar envolvendo especialistas das áreas de registro, monitoramento e inspeção de medicamentos. A equipe vem atuando de forma integrada em todos os processos de avaliação de medicamentos e vacinas para o combate à covid-19.

O primeiro passo para a análise é a verificação dos documentos. Se algo estiver faltando, o laboratório será solicitado a enviar informações adicionais.

O prazo pode variar de sete a 30 dias. A agência deve analisar o pedido em uma semana se houver desenvolvimento clínico da vacina no Brasil ou se o relatório ou parecer técnico emitido pela autoridade sanitária estrangeira seja capaz de comprovar que a vacina atende aos padrões de qualidade, de eficácia e de segurança estabelecidos por entidades internacionais de saúde, como a OMS.

O prazo mais longo, de cerca de um mês, é para vacinas que não atendem a um dos critérios mencionados. A Anvisa não informou quanto tempo terá para analisar o pedido de uso emergencial da Covaxin.