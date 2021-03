Após anúncio da Butanvac, governo federal diz que já aguarda Anvisa liberar outra vacina nacional

No mesmo dia em que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o Instituto Butantan vai pedir autorização para iniciar os testes clínicos da Butanvac, uma possível nova vacina contra a covid-19, o governo federal também informou que outros imunizantes nacionais estão em estágio avançado. Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, um deles, desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), aguarda apenas autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para começar a ser testado em humanos.

"O ministério de Ciência e Tecnologia investiu em 15 protocolos, 15 tecnologias diferentes aqui no Brasil", afirmou. "Três dessas vacinas entraram em pré-testes, já fizeram os testes em animais, e agora estão entrando na fase de testes com voluntários, testes clínicos."

No caso da vacina desenvolvida no interior de São Paulo, segundo Pontes, o pedido de aval da Anvisa para os testes clínicos foi apresentado ontem. Na primeira fase, o novo imunizante deve ser testado em 360 voluntários.

Ele disse ainda que deve levar cerca de três meses para fazer testes da fase 1 e 2 e depois há outro cronograma para a fase 3. O desenvolvimento é uma estratégia de soberania, na avaliação do ministro. "Vimos as dificuldades que tivemos com importação", disse.

O ministro afirmou que o anúncio de hoje não teve nenhuma relação com o fato de Doria, adversário político do presidente Jair Bolsonaro, também ter anunciado uma vacina nacional hoje. "Coincidência", disse Pontes.

A entrevista de Pontes e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, porém, não estava prevista e a imprensa foi chamada minutos antes.