Após aumento de casos no Brasil, Bolsonaro decide fazer pronunciamento sobre coronavírus

BRASÍLIA - O presidente da República Jair Bolsonaro decidiu fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV após o aumento de casos de coronavírus no país. O núcleo militar avaliou que diante de informações do agravamento da epidemia no mundo seria necessário fazer um comunicado aos brasileiros de que o governo está preparado para enfrentar a crise e assim evitar alarde na população.

Na tarde desta sexta-feira, 6, o Ministério da Saúde divulgou que subiu para 13 o número de infectados. De manhã, Bolsonaro já havia se reunido com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O encontro ocorreu logo após a secretaria de saúde da Bahia confirmar o nono caso de contaminação no País.

O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, confirmou ao Estado que o pronunciamento está sendo preparado. Segundo Ramos, o texto já está pronto e Bolsonaro está sendo assessorado pelo ministro da Saúde. "É para acalmar. Levar a informação correta. O Mandetta está assessorando", disse.

Segundo fontes, Bolsonaro decidiu fazer o pronunciamento junto com o núcleo militar, a partir de novas informações de que a situação está se agravando no mundo todo. A ideia é mostrar que o Brasil está preparado para enfrentar a epidemia.

O presidente aguarda ainda os tramites para poder entrar em rede nacional. O governo planejava que o pronunciamento fosse ao ar ainda nesta sexta-feira, mas pode não ter tempo hábil.

Outro plano é que Bolsonaro, antes de embarcar para os Estados Unidos neste sábado, 7, deixe o depoimento gravado para ir ao ar no final de semana. Caso não seja possível, o pronunciamento pode ir ao ar apenas na volta da viagem na próxima quarta-feira.