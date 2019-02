Após confirmação de sarampo em navio, 9 mil passageiros são vacinados

SANTOS - Após a confirmação nesta terça-feira, 19, pelo Instituto Adolfo Lutz, de casos de sarampo entre tripulantes do transatlântico MSC Seaview, em temporada pelo Brasil, uma operação com mais de 100 profissionais foi montada nesta quarta-feira, 20, em Santos, no litoral sul de São Paulo, para vacinar nove mil passageiros do navio. Saiba mais sobre a doença.

O trabalho é feito por equipes da vigilância sanitária municipal, Secretaria de Estado da Saúde e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini (Concais). Segundo a diretora de operações do Concais, Sueli Martinez, toda a tripulação do navio (1.300 pessoas) foi imunizada nesta terça em Balneário Camboriú (SC).

O cruzeiro com saída prevista para esta quarta-feira, 20, é um fretamento total da empresa de cosméticos Hinode. O cantor Wesley Safadão está a bordo. "São 4.640 passageiros desembarcando em Santos hoje (quarta), vacinados ainda dentro do navio, e 4.730 que recebem a imunização aqui no terminal, antes de embarcar. O navio só vai sair após o fim dessa operação, com todos vacinados", explica a diretora.

Os 9.370 passageiros estão recebendo uma dose da tríplice viral - SCR (sarampo, caxumba e rubéola) - que tem aplicação subcutânea, com agulha e seringa. Trata-se de uma vacina atenuada, contendo vírus vivos 'enfraquecidos', além de outros compostos (aminoácidos, albumina humana, sulfato de neomicina e sorbitol), gelatina e traços de proteína do ovo de galinha, usadas no processo de fabricação.

De acordo com a chefe do departamento de vigilância em saúde de Santos, Ana Paula Valeiras, o procedimento chamado de 'bloqueio vacinal' é totalmente seguro. "Quem se recusar a tomar assina um termo antes de embarcar, mas tivemos menos de 1% de negativa", diz.

Passageiros apoiam medida

Para a vendedora Gessiane Almeida, a ação transmite segurança aos passageiros. "Muitos nunca tomaram essa vacina e isso vai acabar facilitando para outras viagens", diz. A opinião é compartilhada pelo empresário Matheus Melo, de 30 anos, que saiu de Belém (PA) para embarcar no navio em Santos. "A vacinação passa mais segurança e transparência sobre o que está acontecendo, para fazermos a viagem com maior tranquilidade", comenta. "Sou totalmente favorável à vacina", afirma a revendedora Rosângela Santana Soares. "Agora vamos passear", celebrou.

Questionada pela reportagem, a MSC respondeu em nota. "Nos últimos dias, um número limitado de membros da tripulação no MSC Seaview apresentou sinais potenciais de rubéola ou sarampo. Os respectivos membros da tripulação já trabalhavam na empresa há bastante tempo e embarcaram há vários meses no navio. O MSC Seaview iniciou suas viagens regulares pelo litoral do Brasil no início de dezembro de 2018."

"Por precaução e em conformidade com as diretrizes de saúde mais rigorosas para esses casos, os membros da tripulação afetados foram imediatamente mantidos em observação e isolamento, recebendo visitas diárias de nossa equipe médica. Suas cabines foram cuidadosamente limpas e higienizadas duas vezes por dia como medida adicional de segurança sanitária. No total, 19 tripulantes foram afetados, mas todos estão em boa saúde. Nove deles já se recuperaram totalmente e estão retomando suas atividades. Os outros 10 ainda estão isolados em suas cabines e estão melhorando", acrescentou a empresa.