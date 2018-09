Após dia D, vacina contra pólio e sarampo atinge 86% das crianças

SÃO PAULO - Um levantamento preliminar do Ministério da Saúde apontou que 86% das crianças entre 1 ano e menores de 5 anos, público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo, foram imunizadas no País. A meta era vacinar 95% das crianças nessa faixa etária.

A mobilização estava prevista para acabar em todo o Brasil neste sábado, 1º, quando foi realizada mais uma edição do dia D da campanha - o quarto na capital e o terceiro no Estado de São Paulo. Segundo o ministério, apenas os Estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Amapá e Sergipe conseguiram alcançar a meta.

A pasta informou que, na próxima segunda-feira, 3, vai verificar quais medidas serão adotadas para aumentar a cobertura vacinal no País. A meta nacional era de vacinar 11,2 milhões de crianças.

No Estado de São Paulo, cuja meta era de imunizar 2,2 milhões de crianças, a cobertura ficou em 84,29% para poliomielite e 83,44% para o sarampo.

Campanha

Em São Paulo, o mutirão foi antecipado e começou no dia 4 de agosto. A mobilização nacional teve início no dia 6 e estava prevista para terminar no dia 31, mas a campanha teve mais um dia com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal.

Na capital, a ação foi levada para escolas públicas e privadas, parques, shoppings e até supermercados.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado em 28 de agosto, foram contabilizados 1.553 casos de sarampo no País e sete mortes. O surto está concentrado nos Estados do Amazonas e em Roraima. Não são registrados casos de poliomielite no Brasil desde 1990.