Após morte com sintomas do Covid-19, Niterói anuncia seis casos da doença confirmados

RIO - O município de Niterói, na região metropolitana do Rio, que teve um morto nesta terça-feira, 17, com sintomas do novo coronavírus, anunciou que tem seis casos da doença confirmados. O número mostra como os dados consolidados ontem pelo Estado e pelo Ministério da Saúde devem aumentar consideravelmente nesta quarta-feira, 18. O Rio tinha, antes do informe de Niterói, 33 casos confirmados.

O homem de 69 anos que morreu no município ainda não teve os exames divulgados. Não estava, portanto, entre os casos confirmados.

Assim como a Prefeitura da capital fluminense, a de Niterói adotou medidas como a paralisação de aulas da rede municipal, suspensão de férias de profissionais de Saúde e criação de um gabinete de crise para lidar com o problema, além de outras iniciativas educativas