Após orientações do Ministério da Saúde, Estados e municípios planejam vacinação da população geral

Uma nova diretriz do Ministério da Saúde antecipou a vacinação de profissionais da educação e autorizou a imunização por idade em locais que já atenderam grupos de risco e trabalhadores essenciais. As orientações constam em uma nota técnica do Plano Nacional de Operacionalização (PNO) contra a covid-19, publicada nesta sexta-feira, 28.

A nota técnica flexibiliza as regras para autorizar que Estados e municípios vacinem a população em geral entre 18 e 59 anos, desde que a imunização dos grupos de maior vulnerabilidade já esteja avançada. Casos de vacinação simultânea entre os grupos já acontecem em diferentes locais.

Alguns Estados e municípios já atualizaram seus planos de vacinação. Confira a seguir em quais lugares a população em geral consegue se imunizar.