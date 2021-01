Após falhas de logística do ministério, vacinação contra covid-19 ainda não começou em 11 Estados

A vacinação contra a covid-19 começou em mais 15 Estados nesta segunda-feira, 18, um dia após o pontapé dado por São Paulo neste domingo, 17. A expectativa do Ministério da Saúde era que as doses chegassem a todas as capitais nesta segunda a tempo da aplicação, o que acabou sendo frustrado por problemas no transporte. Assim, a aplicação ainda não começou a ocorrer em 11 Estados, que esperam conseguir iniciar nesta terça-feira, 19, a imunização.

As doses foram chegando ao longo da tarde e da noite em diferentes Estados. O Rio teve de montar uma logística própria para transportar suas doses a tempo de conseguir realizar um evento para a primeira aplicação, aos pés do Cristo Redentor, ainda com a luz do dia. A capital fluminense prevê imunizar 110 mil pessoas em quatro dias. À noite, foi a vez de Santa Catarina iniciar a sua campanha contra a covid-19, que imunizou um enfermeiro, um idoso e uma indígena.

No caso do Rio Grande do Sul, o atraso previsto para a entrega das doses fez o governo realizar uma coletiva de imprensa perto da meia-noite desta terça-feira, 19. Às 23h, a página oficial da gestão Eduardo Leite (PSDB) anunciava a primeira vacinação para “daqui a pouco”. Já o Rio Grande do Norte, com a chegada das doses prevista para 22h55, preferiu transferir o ato simbólico para a manhã desta terça.

O carregamento no Pará só chegou na madrugada desta terça. Em vídeo nas redes sociais, o governador Helder Barbalho (MDB) disse que a previsão original de entrega era até as 15h30 dessa segunda, destacou as falhas logísticas do ministério e chamou o atraso de "lamentável". Ele agendou o começo da vacinação no Estado para a manhã de terça.

Pessoal, infelizmente a logística do Ministério da Saúde para a distribuição das vacinas passou por alterações. pic.twitter.com/KVY1FPhzpu — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 18, 2021

O primeiro lote distribuído tem seis milhões de doses da Coronavac, o que é suficiente para imunizar somente 0,5% dos idosos e 1/3 dos profissionais de saúde. Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e titular da pasta no Maranhão, Carlos Lula estima que esta nova remessa seja esgotada em apenas uma semana e diz não haver garantias de que, ao término desses 6 milhões de doses, o País já tenha recebido mais estoque.

O Instituto Butantã tem 4,8 milhões de doses em fase final de produção, mas enfrenta problemas para importar matéria-prima para fabricar mais. O governo federal tenta importar da Índia 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica britânica AstraZeneca, mas os planos fracassaram até agora.

Estados que não iniciaram a vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira, 18

Rio Grande do Norte

Paraíba

Acre

Rondônia

Roraima

Pará

Distrito Federal

Sergipe

Bahia

Alagoas

Amapá

Veja a seguir os Estados que já iniciaram a vacinação contra a covid-19:

Sudeste

São Paulo

Mônica Calazans: mulher, negra, enfermeira, vive no extremo da Zona Leste de SP, a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. Representa não apenas os heróis e heroínas que atuam na linha de frente na pandemia, mas tmb o povo brasileiro. Finalmente os brasileiros serão imunizados. pic.twitter.com/a2s4wGl37O — João Doria (@jdoriajr) January 17, 2021

Rio

Começamos a vacinação com a benção do Cristo Redentor. Dulcinéia da Silva Lopes, de 59 anos, técnica de enfermagem do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, e a idosa Terezinha da Conceição, de 80 anos, foram as duas primeiras cariocas a receberem a vacina CoronaVac no Rio. pic.twitter.com/82O2S3GzzZ — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) January 18, 2021

Minas

Emocionante! A primeira vacinada do Estado é a técnica de enfermagem Maria Bonsucesso Pereira, 57 anos. Há mais de uma década ela atua no CTI do Hospital Eduardo de Menezes, em BH. pic.twitter.com/BdjcrB3tEQ — Romeu Zema (@RomeuZema) January 19, 2021

Espírito Santo

As vacinas contra o #coronavírus chegaram e já começamos a imunização pelo grupo prioritário de profissionais da saúde. A primeira capixaba a ser vacinada é a técnica de enfermagem Iolanda de 55 anos. Vacinar também é um gesto de amor ao próximo! #TrabalhaVacinaeConfia pic.twitter.com/tvq7bPHwXx — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 19, 2021

Sul

Santa Catarina

Júlio, Kerexu e João são os primeiros vacinados contra o coronavírus no estado. O dia de hoje é histórico para Santa Catarina. pic.twitter.com/SjDKHWTe3i — Carlos Moisés (@CarlosMoises) January 18, 2021

Paraná

Lucimar é uma das nossas heroínas no combate ao coronavírus e, hoje, ela recebeu no Paraná a primeira dose da vacina contra a Covid-19! Nascida em Paranaguá, a enfermeira faz atendimento à casos suspeitos de Covid-19 no pronto-socorro do Complexo Hospitalar do Trabalhador. pic.twitter.com/JYIMaJ12Ne — Governo do Estado do Paraná (@governoparana) January 19, 2021

Rio Grande do Sul

Centro-oeste

Mato Grosso do Sul

Domingas da Silva, índia terena de Sidrolândia, foi a primeira pessoa imunizada em Mato Grosso do Sul contra a Covid-19, marcando o início da vacinação. Um dia histórico para o nosso estado e uma vitória daqueles que acreditam na ciência! pic.twitter.com/peRbIdJ94h — Reinaldo Azambuja (@Reinaldo45psdb) January 18, 2021

Mato Grosso

Goiás

Dona Maria Conceição da Silva é um sopro de esperança para os que esperavam o início da vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Com 73 anos de idade, seis filhos e residente do Abrigo dos Velhos Professor Nicéphoro Pereira da Silva, em Anápolis, ela foi a 1° a receber a vacina. pic.twitter.com/EFG34qE9gg — Governo de Goiás (@governogoias) January 18, 2021

Nordeste

Ceará

A técnica de enfermagem Maria Silvana Reis, de 51 anos, que trabalha na UTI do Hospital Leonardo da Vinci, foi a primeira cearense vacinada contra a Covid. Momento de muita emoção e felicidade por termos a tão esperada vacina em nosso estado. (Cont) pic.twitter.com/eWDklKql5R — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 19, 2021

Pernambuco

A primeira pernambucana a ser vacinada contra a Covid-19 no Estado é a técnica de Enfermagem Perpétua do Socorro Barbosa dos Santos, de 52 anos, moradora do Ibura. pic.twitter.com/MXEVaoQMeV — Governo de Pernambuco (@governope) January 19, 2021

Piauí

Nossos primeiros vacinados foram o médico obstetra Joaquim Vaz, a enfermeira Sheyla Barbosa, a técnica de enfermagem Marta Regina Madeira, a técnica de enfermagem Modestina Bezerra da Silva, a enfermeira da linha de frente Ana Maria Brito dos Santos e a médica Amariles Borba. pic.twitter.com/mZ6azQ1qyQ — Wellington Dias (@wdiaspi) January 18, 2021

Norte

Amazonas

Tocantins