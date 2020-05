Após prorrogar quarentena, SP tem pior isolamento para fins de semana

As cidades do Estado de São Paulo tiveram, entre o último sábado e domingo, o pior índice de isolamento social para fins de semana desde o início da quarentena. No último domingo, apenas 53% da população paulista ficou em casa, mesmo após o governo estadual ter prorrogado o fechamento de comércios não essenciais até o fim do mês, e alertado que o contágio do novo coronavírus tem aumentado numa velocidade acelerada. Um dia antes, metade da população circulou nas ruas, o pior índice para um sábado.

Os dados são do sistema de monitoramento do governo de São Paulo. Com base em informações de georreferenciamento de celulares, o sistema mede quantas pessoas percorrem distâncias maiores do que 200 metros.

Nesta segunda-feira, 11, o governador João Doria (PSDB) encerrou sua coletiva de imprensa diária, no Palácio dos Bandeirantes, com um apelo para que a população fique em casa.

"Respeitem as regras do isolamento. Só saiam em caso de extrema necessidade, ou de atividades essenciais ou atividades autorizadas", disse Doria. Ele também lembrou a obrigatoriedade do uso de máscaras e a possibilidade de multa para quem desrespeitar a norma. "A maioria expressiva das pessoas está usando máscaras no transporte público, no seu deslocamento e também ao chegar aos locais de trabalho."

Nos quatro fins de semana anteriores, a taxa de isolamento havia se mantido entre 58% e 59% aos domingos, ou seja, de cinco a seis pontos porcentuais acima do índice visto no último domingo. Aos sábados, o isolamento variou entre 51% e 55%, mas ficou em 50% desta vez. A taxa de isolamento social costuma subir nos fins de semana, mas o índice vem caindo e tem ficado abaixo de 50% em dias de semana.

As autoridades estaduais, com base nas projeções do Centro de Contingência para a Covid-19, têm alertado que o aumento da circulação de pessoas nas ruas tem aumentado o número de infectados e mortes pela doença. Com o avanço do coronavírus no interior e uma alta preocupação com o número de UTIs disponíveis, o governo tem alertado que a reabertura econômica deve demorar mais à medida em que o isolamento está abaixo do esperado.

