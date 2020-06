Após vazamento no telhado, Prefeitura de SP diz que hospital do Anhembi funciona normalmente

O temporal que caiu na madrugada desse sábado, 27, na capital paulista provocou vazamento pelo telhado do Centro de Eventos Anhembi, na zona norte. Parte do pavilhão é ocupado por um dos hospitais de campanha montados pela Prefeitura de São Paulo para reforçar o atendimento de pacientes com covid-19.

Segundo o Município, no entanto, o vazamento foi numa área fora da região do hospital, e não atingiu os leitos. A Prefeitura afirmou ainda, em nota, que nenhum paciente foi prejudicado e que logo após o incidente a zona atingida pelo vazamento do telhado foi recuperada. O vazamento ocorreu numa área sem uso e o atendimento aos pacientes continua sem alterações.

A gestão Bruno Covas (PSDB) já autorizou as obras de reparo no telhado do Anhembi a pedido da SPTuris, entidade responsável pelo complexo de exposições. Um montante de R$ 1,2 milhão já foi destinado para a obra. O crédito para a SPTuris realizar as contratações já foi publicado no Diário Oficial da Cidade e alguns reparos já estão sendo realizados na cobertura do pavilhão.

O hospital de campanha do Anhembi tem 1,8 mil leitos para tratamento de pacientes com covid-19. Atualmente, 220 leitos estão ocupados. Nesta segunda-feira, 29, a Prefeitura vai anunciar o encerramento do Hospital de Campanha do Estádio do Pacaembu, na zona oeste, após desaceleração do avanço da doença na cidade.