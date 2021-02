Araraquara tem ruas desertas e blitze da prefeitura no primeiro dia de lockdown

ARARAQUARA - O lockdown de 15 dias passou a vigorar nesta segunda-feira, 15, em Araraquara depois que a variante do novo coronavírus de Manaus foi confirmada na cidade. Blitze foram realizadas pela prefeitura e uma perua Kombi com alto falante circulou orientando e pedindo a colaboração da população. Com a medida, mais rigorosa do que a fase vermelha estabelecida pelo governo do Estado, a prefeitura pretende conter a contaminação e evitar que o sistema de saúde da cidade, que beira o limite, entre em colapso.

O decreto municipal determina que apenas serviços essenciais podem funcionar e limita os horários: supermercados até 20h, postos de combustíveis até 19h. Em qualquer horário, as pessoas devem justificar porque estão fora de casa. No primeiro dia, houve pouco movimento nas ruas da cidade de 238 mil habitantes, na região central do estado.

No centro, apenas alguns estabelecimentos considerados essenciais atendem entre a sequência de lojas com as portas abaixadas. Poucos carros e pessoas circularam. Até as 13 horas desta segunda, 217 pessoas foram abordadas pela fiscalização da prefeitura em diferentes pontos da cidade.

Segundo a prefeitura, o Instituto de Medicina Tropical, vinculado à USP, confirmou nesta segunda-feira mais 12 amostras de cepas do coronavírus encontradas em Manaus identificadas em pacientes que testaram positivo para covid em Araraquara. Após reavaliação, não foi confirmada a variante do Reino Unido na cidade.

O prefeito Edson Silva (PT) afirma que o comitê local relacionado à covid submeteu amostras para sequenciamento de cepas após verificarem mudanças no perfil da doença na cidade. “Com ritmo de contaminação muito forte. Um vírus mais agressivo e que agrava o quadro em jovens”, detalha.

Segundo o prefeito, o endurecimento das medidas foi discutido com representantes da secretaria de Saúde do Estado e gestores dos hospitais particulares da cidade, que - assim como os hospitais públicos - estão com a ocupação muito elevada. A prefeitura também busca dobrar sua capacidade de produção de oxigênio e abrir mais leitos, mas esbarra na dificuldade em encontrar novos médicos.

“Se não fizermos isso, nas próximas duas semanas nosso sistema entre em colapso”, afirma o prefeito Edson Silva (PT), que teme que o mesmo ocorra em diferentes partes do Estado. Ele diz que o intuito é, com o distanciamento, fazer a curva de contaminação cair e, por ora, não cogita prorrogar o lockdown.

“As amostras mais antigas que a gente conseguir resgatar, a gente também vai enviar”, diz a secretária de Saúde, Eliana Honain, sobre o intuito de se descobrir desde quando essas cepas estão circulando pela cidade. A cidade, que já fazia testagem em massa no segundo semestre de 2020 e estava com baixa taxa de mortalidade, continua realizando testes durante o lockdown.

Na UPA da Vila-Xavier, unidade pública em que os pacientes com sintomas devem buscar atendimento, o movimento era grande nessa segunda-feira, 15. Na rede pública, a Santa Casa, o Hospital de Campanha e agora o Pronto Socorro do Melhado têm pacientes com covid internados.

Segundo o prefeito, antes a cidade chegou a receber pacientes da região de Bauru, mas no momento há apenas pacientes da sua própria região. Além disso, pacientes de Araraquara já foram transferidos para as regiões de Barretos, São José do Rio Preto, Osasco e São Paulo.

Com o lockdown vigorando, a rodoviária amanheceu quase vazia. “A pessoa só se conscientiza quando acontece na família dela ou próximo”, afirma o segurança Marco Antonio Bernardo, de 53 anos , que visitava a família em Américo Brasiliense, cidade vizinha, e foi até a rodoviária pegar uma carona para voltar para sua casa na capital.

Ele concorda com a multa de até R$ 6 mil que a prefeitura de Araraquara pode aplicar em estabelecimentos que descumprirem as regras e considera que o poder público deveria ter começado antes a aplicar multas, ao invés de dar advertências. Para pessoas físicas, a multa prevista na cidade é de até R$ 120. “O povo não está tendo respeito. Tem que restringir mesmo, ainda mais no carnaval”, afirma o empresário José Walter Verzola, que viajou de São Carlos para Araraquara em um ônibus quase vazio e relata que em São Carlos, também na fase vermelha, o movimento estava pequeno.

“Tem que se manter em casa, só sair quem precisa”, comenta o taxista Edvaldo Ferreira da Silva, de 62. Ele relata que na sua vizinhança houve festas no final de semana. “É necessário tomar ainda mais cuidado essas duas semanas porque a coisa está feia”, afirma o colega Eduardo Cabbau Sobrinho, de 81, que espera ser vacinado na próxima sexta-feira, 19. Os dois concordam com o endurecimento das medidas pela prefeitura. Edvaldo conta que quatro dos 17 taxistas do ponto continuam trabalhando e confirma que há poucos passageiros.

Entre as poucas pessoas que transitavam perto da praça da Matriz, duas mulheres iam até os Correios para ver se estava aberto, pois precisavam postar documentação relacionadas a familiares presos. Uma, que não quis se identificar, precisava regularizar uma carteirinha para poder enviar itens para o familiar.

Rosana Teixeira, de 50anos, desempregada, foi ao cartório para tirar cópia de um comprovante de endereço, que precisa postar para que o filho, que já teve covid no presídio de Serra Azul, tenha sua primeira saída temporária em cinco anos. Ela não visita o filho desde o início da quarentena e conta que chegou a ir a porta do presídio depois que ele ficou doente e só saiu de lá após fazerem um vídeo mostrando que ele estava bem. Rosana enfatiza que usa duas máscaras para sair de casa. “Mas, mesmo com hospitais cheios, no meu bairro [São Rafael] tinha festa de carnaval nas ruas no final de semana”, afirma.

Apesar de ótica estar entre os estabelecimentos listados como essenciais, a gerente Roseli Marton, de 52 anos, relatou que ao longo do dia apareceram apenas poucos clientes para reparar óculos danificados. “Acho que é a saúde em primeiro lugar; a questão econômica vem depois”, afirma.

Ela conta que, como são considerados estabelecimento essencial e da área de saúde, o sindicato pretende pedir que sejam vacinados. Na loja, os funcionários continuam cumprindo horário normal, pois uma está afastada com covid e outra com suspeita. Roseli conta que nos últimos dias perdeu conhecidos na cidade, com 26 e 61 anos. Alguns empresários protestaram no fim de semana, pois queriam dialogar em busca de medidas menos restritivas que o lockdown. O Sincomercio, entidade que representa a categoria, recomenda que as medidas adotadas pelo poder público sejam seguidas na íntegra.