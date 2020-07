Araxá adquire sete mil exames e vai testar 6,5% da população do município

Na contramão do governo de Minas Gerais, a Prefeitura de Araxá, no Alto Paranaíba, terra do governador Romeu Zema (Novo), inicia nesta quarta-feira, 1.º, testagem em massa da população para diagnóstico da covid-19. O município anunciou ter adquirido sete mil testes em parceria com a iniciativa privada. Com população de 107 mil pessoas, o volume é suficiente, portanto, para a realização de exames em 6,5% dos moradores da cidade.

A testagem em massa é considerada uma das melhores estratégias no combate à covid-19, por possibilitar a identificação de pessoas que têm o vírus, mas não apresentam os sintomas da doença, permitindo seu isolamento e reduzindo chances de transmissão.

O volume de testes a ser realizado em Araxá equivale a 17,65% de todos os exames feitos pelo estado de Minas Gerais ao longo de toda a pandemia no Estado, que processou até o momento 39.689 resultados, positivos ou não para a doença, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado nesta terça-feira, 30.

O governo mineiro afirma ter estoque de testes, mas que prefere economizar os exames para período considerado mais duro da pandemia. No Estado, o pico da doença está previsto para 15 de julho.

Testagem em massa

A secretária de Saúde de Araxá, Diane Dutra, afirmou que a testagem em massa começará por casas de longa permanência para idosos, agentes de segurança e detentos, ampliando posteriormente para toda a sociedade. "Serão 100 testes por dia. O objetivo vai ser identificar áreas onde pode estar ocorrendo proliferação da doença", justificou. Araxá, conforme dados da prefeitura, tem 255 casos e seis mortes por covid-19.

A titular da pasta também destaca que a decisão de realizar a testagem em massa da população ocorreu depois de conversa com especialistas. "Gostamos muito da ideia, e acreditamos que essa é a melhor forma de evitar o abre e fecha do comércio. Teremos uma visão muito real da situação".

O boletim atual da Secretaria de Estado da Saúde registra 45.001 casos de covid-19 em Minas Gerais, com 965 mortes. Do total de óbitos, 714 tinham mais de 60 anos, 133 tinham entre 50 e 59 anos, e 73 estavam com idade entre 40 e 49.

Entre os mais jovens, 27 tinham entre 30 e 39, e 15 entre 20 e 29 anos. Outros dois tinham de 10 a 19, e um tinha entre um e nove anos de idade. Na comparação com os dados de segunda-feira, 29, os dados de hoje mostram 25 mortes a mais e 1.137 novos casos da doença no Estado.