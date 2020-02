Argélia registra primeiro caso de coronavírus

ARGÉLIA - As autoridades argelinas anunciaram nesta terça-feira, 25, um primeiro caso do novo coronavírus no país. Trata-se de um italiano que chegou na região em 17 de fevereiro.

Até o momento, o único caso confirmado da doença na África foi registrado no Egito. O "sistema de vigilância e alerta colocado em nível nacional permitiu detectar duas pessoas de, 55 e 61 anos, que respondem à definição de um caso suspeito", afirmou o Ministério da Saúde.

"Um caso foi confirmado positivo para o coronavírus", entre os dois casos suspeitos "de nacionalidade italiana", disse ele.

De acordo com uma TV local, a pessoa infectada foi colocada em quarentena. As circunstâncias do contágio ainda não foram descobertas.

O Ministério da Saúde Argelina, alega que "reforçou o dispositivo de prevenção em torno do caso confirmado e o dispositivo de vigilância no nível de todos os pontos de acesso".

Surto do novo coronavírus

Na China, onde há o surto da doença, foram registradas 2.663 mortes e mais de 77.658 pessoas infectadas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fora do país asiático, a doença já se espalhou por trinta países e causou mais de 40 mortes e 2.500 infecções.

Ao todo são onze países com casos confirmados da doença Covid-19, são eles: Itália, Áustria, Croácia, Espanha, Suiça, França, Alemanha, Bélgica, Suécia, Inglaterra e Finlândia. /*AGÊNCIAS INTERNACIONAIS