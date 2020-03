Armênia registra primeiro caso do novo coronavírus

A Armênia registrou neste domingo, 1, o primeiro caso do novo coronavírus em seu território. A vítima é um homem que estava no Irã e foi hospitalizado em um estado estável, informou o primeiro-ministro Nikol Pachinian.

Todas as "pessoas em contato com o paciente serão submetidas a quarentena", acrescentou o primeiro-ministro no Facebook.

O Azerbaijão, um país vizinho da Armênia, suspendeu todos os seus voos com o Irã depois de detectar na sexta-feira, 28, o primeiro caso do novo coronavírus, um cidadão russo do Irã.

A Geórgia, um país de fronteira com a Armênia e o Azerbaijão, anunciou nesse sábado, 29, a existência de uma terceira pessoa infectada pelo COVID-19, a doença respiratória causada pelo coronavírus. / AFP